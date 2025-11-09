졸리 운전기사도…우크라이나 검문소 즉석 징집에 '깜짝'

징집 유예 서류 소지하지 않아 이송

할리우드 스타 앤젤리나 졸리가 우크라이나 헤르손을 방문했다가 자신의 경호원이 체포되는 상황을 목격했다.

우크라이나 남부 헤르손을 찾아 주민들을 만난 할리우드 배우 안젤리나 졸리. 전쟁유산재단

8일(현지시간) 영국 매체 더 선(The Sun) 등에 따르면 앤젤리나 졸리는 유엔아동기금(유니세프)의 친선 대사 자격으로 우크라이나 남부 최전선 도시이자 러시아의 주요 공세 표적인 헤르손 지역을 방문했다가 경호원이 끌려가는 장면을 목격했다.

졸리는 방탄복을 입고 현지 운전기사이자 경호원 역할을 한 남성과 일정을 함께 소화했는데, 검문소를 통과하던 도중 우크라이나 징집 담당자가 졸리의 운전기사에게 징집 명령을 내렸다.

졸리의 운전기사인 남성은 군 예비군으로, 징집 유예 서류를 소지하지 않은 사실을 확인하고 징집 명령을 내린 것이다. 운전기사가 "중요한 인물을 태우고 있다"고 항변했으나 군인들은 운전기사를 영토 징병 센터(TRC)로 이송했다.

온라인상에서는 "앤젤리나 졸리가 군 업무에 개입했다"는 식의 소문이 돌았으나 이날 우크라이나 지상군의 성명 발표로 사실무근임이 밝혀졌다. 지상군은 "해당 시민은 앤젤리나 졸리를 수행하는 경호원이고 상황이 정확하게 파악될 때까지 인근에서 대기했다"며 "졸리와 그의 측근이 군인이나 공무원들의 업무에 영향을 미친 사실이 없다"라고 밝혔다. 미콜라이우 지역 징병 사무소도 "해당 남성이 군 예비역으로 확인됐고, 현장에서 재훈련 명령을 받았다"고 발표했다.

졸리는 운전기사 강제 체포 장면에 큰 충격을 받았던 것으로 전해졌다. 러시아 국영 타스 통신은 이후 졸리가 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 측에 연락해 운전기사를 풀어달라고 요청했다고 보도했지만 이 남성이 실제로 풀려났는지는 확인되지 않았다. 졸리 측도 이와 관련해 따로 공식 입장을 내지는 않았다. 다만 그는 놀란 마음을 추스르고 일정을 재개한 것으로 알려졌다.

유니세프 친선대사인 졸리는 러시아 침공으로 피해를 본 헤르손 지역의 민간인을 지원하는 인도주의 프로그램 일환으로 이 지역을 방문한 것으로 전해졌다. 또 전선 지역의 지하 대피소에서 어린이들을 위로하고 전쟁 피해의 실태를 알리려는 목적으로 해당 지역을 방문했다. 그는 러시아-우크라이나 전쟁 초기인 2022년 5월에도 우크라이나 르비우를 방문해 아이들과 시간을 보내기도 했다.





러시아가 침공한 지 4년에 가까워지고 있는 우크라이나는 만성적인 병력 부족에 시달리고 있다. 우크라이나의 월간 동원 가능 병력은 최대 2만7000명 수준으로, 매달 3만 명 이상을 동원하는 러시아에 비해 수적으로 열세다.





