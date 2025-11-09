[내일날씨]월요일 출근길 반짝 추위…내륙 중심 아침 5도 미만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

거센 바람에 체감온도 '뚝'

월요일인 10일 오전 출근길엔 반짝 추위가 찾아올 전망이다.

9일 기상청 등에 따르면 이날 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 들어오면서, 10일 아침 내륙을 중심으로 기온이 5도를 밑돌겠다.

서울 여의도역 인근에서 직장인들이 외투를 입고 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자aymsdream@

바람이 거세게 불면서 체감온도는 더 낮을 전망이다. 10일 오전까지 대부분 지역에 순간풍속 시속 55㎞(강원산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 예상된다.

경기동부와 강원내륙·산지, 남부지방 높은 산지는 아침 기온이 영하로 내려갈 것으로 보인다. 얼음이 얼고 서리가 내릴 전망인 만큼, 냉해가 없도록 대비가 필요하다.

전국적으로 10일 아침 최저기온은 0∼11도로 9일보다 4∼8도 낮겠다. 낮 최고기온도 10∼16도에 머물 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 11도, 인천 6도와 10도, 대전 6도와 13도, 광주 9도와 14도, 대구·울산 7도와 14도, 부산 9도와 16도다.

추위는 화요일인 오는 11일까지 이어진 뒤 풀릴 전망이다. 11일 아침 최저기온은 -2∼7도로 10일보다 더 낮겠고, 낮 최고기온은 13∼18도로 10일에 견줘서 높겠다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 오는 13일은 아침 최저기온 2∼11도, 낮 최고기온 14∼19도로 평년기온(최저 1∼10도·최고 13∼18도)과 비슷하거나 그보다 조금 높을 것으로 예상된다.





동해중부 먼바다엔 10일까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다. 9일 밤부터 10일 오전까지엔 서해상과 동해중부 앞바다에도 바람이 시속 30∼50㎞로 강하게 불고 물결이 1.5∼2.5ｍ로 높게 일 것으로 보인다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

