金총리 "온실가스 감축 목표, 시민사회·산업계 요구 반영할 것"

"APEC 성공 민생으로 연결해야"

"당정 한몸돼야…새정부 예산안 통과 노력 부탁"

김민석 국무총리가 '2035 국가 온실가스 감축 목표'(2035 NDC) 설정과 관련해 시민사회는 물론 국내 산업계의 요구 역시 최대한 반영하겠다고 밝혔다.

김 총리는 9일 오후 열린 제4차 고위당정협의회에서 "헌법재판소 결정의 취지를 존중하는 기초 위에서 국제사회와 시민사회, 국내 산업계의 요구를 최대한 반영하는 지혜를 찾겠다"고 말했다.

지난 6일 정부는 2035 NDC 최종 후보안으로 2018년 대비 '50∼60% 감축' 또는 '53∼60% 감축'의 두 가지 안을 제시했다. 이를 두고 산업계는 목표치가 지나치게 높다고 우려했고, 환경단체 등은 턱없이 부족한 목표치라며 반발하고 있다.

정부는 이날 당정협의회를 통해 정부안을 가다듬고, 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회 심의와 국무회의 심의·의결을 거쳐 이번 주 중 최종안을 확정할 계획이다.

김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

또한 김 총리는 "초격차 'K-APEC(2025 아시아태평양경제협력체)'의 성공을 민생으로 연결해야 한다"며 "국정과제의 실행과 점검에 총력을 다해 막 살아나고 있는 경제의 불씨를 확실하게 키워가겠다"고 짚었다.

그는 "(정부와) 집권당이 빈틈없이 한 몸이 돼야 국정을 책임지고 국가의 미래가 안정된다는 역사적 경험을 잊지 않고 늘 새기겠다"며 "성장과 도약의 발판이 될 새 정부 예산의 초당적 국회 통과를 위한 노력을 부탁드린다"고 전했다.





아울러 울산 화력발전소 붕괴 사고와 관련해 김 총리는 "희생자, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다"며 "신속한 실종자 수색과 피해 지원에 전력을 다하고 재발 방지 대책을 철저히 세우겠다"고 덧붙였다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

