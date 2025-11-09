베트남 쌀국수·태국 팟타이·필리핀 판싯비혼…실크로드 면요리 페스티벌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가수 최수호·박준우 셰프 출연

14∼16일 경주엑스코 대공원

경북문화관광공사(사장 김남일)는 '2025 K실크로드 푸드 페스티벌누들페스타'를 오는 14일부터 16일까지 3일간 경주엑스포대공원 천마광장과 문화센터 일대에서 개최한다.

이번 축제는 2025 APEC 정상회의 이후 경주엑스포대공원에서 열리는 첫 글로벌 행사이자 지난해에 이어 두 번째로 개최되는 누들 전문 음식축제로, 경주의 역사성과 실크로드의 상징성을 더해 동서양 문화가 만나는 교류와 협력의 장으로 준비됐다.

실크로드 푸드 페스티벌 포스터

'누들페스타'는 면 요리를 매개로 한 글로벌 미식 축제로, 실크로드 문화권의 다채로운 요리를 맛보며 문화를 체험할 수 있는 것이 특징이다. 행사장에는 베트남 쌀국수, 태국 팟타이, 필리핀 판싯비혼 등 각국의 면 요리가 한자리에 모인 식음광장이 운영되며, 실크로드의 역사와 문화를 알 수 있는 전시 프로그램과 더불어 먹고, 보고, 즐기는 무대공연이 이어진다.

특히 이번 행사 기간에는 실크로드 문명 연구의 석학 정수일 박사의 학문적 여정과 삶을 조명하는 특별 전시 '기록으로 만나는 정수일展'이 함께 열린다. 이 전시는 실크로드를 통해 인류 문명의 교류를 탐구한 정수일 박사의 연구 기록과 여정을 다양한 자료와 영상으로 구성해, 실크로드의 역사적 가치와 그 안에 담긴 교류의 정신을 되새기게 한다.

프로그램은 개막일인 14일, 트로트 라이징 스타 최수호의 축하 무대로 시작된다. 15일에는 마스터셰프 코리아 시즌1 준우승자 박준우 셰프가 무대에 올라, 실크로드에서 영감을 받은 창의적인 면 요리로 쿠킹쇼를 선보인다. 이어 16일에는 '흑백요리사' 출신이자 서울미식 100선 채식 레스토랑 셰프 남정석이 진행하는 특별 쿠킹쇼가 마련된다.

이외에도 마임, 누들 콘서트, 버스킹 공연 등 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 무대가 이어져 축제의 열기를 더할 예정이다.





김남일 사장은 "이번 축제는 APEC 이후 경주가 세계 속 문화도시로 나아가는 출발점이 될 것"이라며 "실크로드의 교류 정신을 음식과 문화, 그리고 기록을 통해 풀어내 시민과 관광객 모두가 함께 즐길 수 있는 글로벌 축제로 만들겠다"고 전했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

