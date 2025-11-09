'새벽배송 제한' 논란에 소상공인 뿔 났다…"온라인 판로 막혀"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인연합회 논평 발표

"새벽배송 금지하면 막대한 피해"

전국민주노동조합총연맹(민노총)이 '새벽배송 제한'을 요구한 것과 관련해 소상공인 업계가 해당 주장에 대해 "소상공인의 온라인 판로를 막는 행위"라며 반발했다.

소상공인연합회(소공연)는 9일 논평을 통해 "민노총 등이 제기한 새벽배송 금지 주장은 정부의 민생경제 회복 노력에 찬물을 끼얹는 행위"라며 "새벽배송 제한 요구가 현실화하면 소상공인의 온라인 판로를 막아 돌이킬 수 없는 막대한 피해가 우려된다"고 주장했다.

서울의 한 쿠팡 물류센터를 오가는 차량 모습. 연합뉴스

소공연은 "많은 소상공인들이 이제는 식재료를 새벽배송으로 받아 하루 장사를 준비하는데, 새벽배송이 중단되면 새벽에 차를 몰고 식자재를 구매하러 가야 해 인력 충원이 필요한 상황으로 내몰리게 된다"면서 "무리한 새벽배송 금지 주장은 새벽배송으로 일상화된 소상공인 생태계와 나아가 한국 경제의 시스템을 일거에 붕괴시킬 우려가 있다"고 지적했다. 그러면서 "만약 새벽배송 금지를 현실화한다면 쿠팡 등 새벽배송 플랫폼에 입점한 소상공인들의 피해를 모아 손실보상 요구에 나설 것"이라고 경고했다.

앞서 민노총 산하 전국택배노조는 지난달 22일 더불어민주당 주도로 출범한 '택배 사회적 대화 기구' 회의에서 노동자의 수면시간과 건강권을 보장하기 위해 새벽배송 서비스를 자정에서 새벽 5시까지 금지하자고 주장했다.

이와 관련해 국내 최대 물류산업 학회인 한국로지스틱스학회는 지난 6일 '새벽배송과 주 7일 배송의 파급효과 관련 연구' 보고서에서 "새벽배송과 주 7일 배송이 중단돼 택배 주문량이 약 40% 감소하면 연간 54조3000억원의 손실이 발생할 것"이라고 추산했다.

쿠팡의 직고용 배송기사 노조인 쿠팡친구 노동조합(쿠팡노조)은 민노총의 새벽배송 금지 움직임을 두고 "민노총 탈퇴에 대한 보복으로 보인다"는 성명서를 냈다. 쿠팡노조는 "정치적 활동이 아닌 조합원을 위한 실질적 활동에 집중하겠다"며 2023년 11월 조합원 93%의 찬성을 얻어 민노총을 탈퇴했다.





쿠팡노조는 "민노총은 노동자를 위해 새벽배송 금지가 꼭 필요한 것처럼 말하지만 민노총 소속일 때는 단 한 번도 이런 주장을 한 적이 없다"면서 "택배기사 생존권이 달린 문제인데도 당사자인 쿠팡노조와 전국비노조택배연합이 배제된 채 논의가 진행되고 있다"고 비판했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

