서해 공해상서 중국어선 전복…8명 구조·3명 실종

서해 공해상서 전복된 중국어선. 목포해경 제공

서해 공해상에서 중국어선이 전복돼 3명이 실종된 가운데, 해경이 수색 작업 중이다.

목포해양경찰서는 9일 오전 6시 50분께 신안군 가거도에서 서쪽으로 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 11명이 탄 98톤급 중국어선 A 호가 전복된 사고에 대해 수습과 실종자 수색에 총력을 다하고 있다고 밝혔다.

총 11명의 승선원 중 6명은 다른 중국어선에서 먼저 구조했으며, 뒤이어 도착한 해경 경비함에서 해상에 표류 중인 2명의 승선원을 추가 구조했다. 아직 찾지 못한 3명에 대해선 현재 해경 등이 수색을 진행 중이다.

최초 구조된 6명의 승선원은 건강 상태가 비교적 양호한 것으로 알려졌으나 뒤이어 구조된 2명은 심정지 상태로 발견됐다.

해경은 대형 경비함 2척과 항공기 3대, 서해특수구조대를 현장에 투입했으며 해군과 어업관리단도 인근 세력을 투입해 구조와 수색을 이어가고 있다.

해경은 전복된 A호 내부에 실종자가 있을 가능성에 대비해 선체에 올라타 생존 반응을 살피는 타격 시험을 실시했으나 내부에서 별다른 생존 반응은 없었던 것으로 알려졌다.

현재 사고 현장에는 약 2~2.5m의 파고와 초속 10m 이상에 바람이 불고 있는 것으로 전해졌다.





한편 해경은 구역을 확대해 수색을 이어가는 한편 공해상에서 발생한 사고인 만큼 구조된 승선원 등 사고 수습 전반을 중국 해경에 인계할 방침이다. 공해상은 어느 나라의 주권에도 속하지 않은 모든 나라가 공통으로 사용할 수 있는 바다를 의미하며, 모든 나라가 항해·조업·조사 등을 자유롭게 할 수 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

