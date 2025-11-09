본문 바로가기
춘천시, K-바이오 대전환 중심지 도약…'강원 바이오엑스포' 성료

이종구기자

입력2025.11.09 15:19

춘천시, 3일간 3500여 명 방문…382억원 상담성과
국내외 87개 기업·기관 참여…과학문화축제로 성황
춘천, AI·양자 기반 바이오 대전환 비전 제시

국내 바이오산업의 새로운 도약을 이끈 '2025 강원 바이오엑스포'가 지난 7일부터 9일까지 3일간 춘천 봄내체육관 일원에서 성황리에 막을 내렸다.

춘천시, K-바이오 대전환 중심지 도약…'강원 바이오엑스포' 성료 '2025 강원 바이오엑스포'가 9일 춘천 봄내체육관 일원에서 성황리에 막을 내렸다. 춘천시 제공
이번 행사는 춘천시와 강원특별자치도가 공동 주최하고 (재)춘천바이오산업진흥원이 주관했으며 '바이오산업 대전환, K-바이오헬스 융합벨트의 시작'을 주제로 국내외 기업·연구기관·투자자·시민이 함께한 대규모 산업·문화 축제로 펼쳐졌다.


엑스포에는 총 87개 기업과 기관이 참여해 △뷰티 △의약 △진단 △푸드테크 △건강기능식품 등 5개 전시존을 운영했다. 3일간 방문한 관람객 수는 약 3500명으로 주말에는 가족 단위의 관람객이 다수 찾아 시민과 바이오가 더욱 가까워지는 장이 됐다는 평가다.


특히 KOTRA 주관 글로벌 수출상담회에서는 북미·아시아·아프리카 등 14개국 62개 바이어가 참여해 국내 81개 기업과 1:1 수출상담을 진행, 총 574건의 상담과 2619만 달러(한화 약 382억원) 규모의 계약·협약 의향을 이끌어냈다. 이를 통해 춘천이 글로벌 바이오산업 네트워크의 실질적 교류 거점으로 부상했다는 평가가 나오고 있다.


7일 개막식에서는 '춘천 바이오산업 대전환 비전 선포식'이 열렸다. 이번 비전은 춘천이 AI와 양자기술을 기반으로 한 첨단 바이오헬스 혁신도시로 도약한다는 목표를 담았다. 시는 △산업 대전환(AI·양자 기반 차세대 바이오헬스 산업 육성) △기술 대전환(스마트 공정·데이터 실증 플랫폼 구축) △교육 대전환(AI-바이오 융합 인재양성 체계 마련) △생태계 대전환(산·학·연·병·관 협력 거버넌스 구축)을 핵심축으로 하는 전략을 추진할 계획이다.


LED 터치 퍼포먼스와 함께 진행된 선포식은 'K-바이오헬스 융합벨트의 중심도시 춘천'을 대내외에 천명하는 상징적인 순간이자 춘천이 30년간 축적해온 바이오산업 역량을 기반으로 첨단지식산업도시로 나아가겠다는 의지를 담았다.

춘천시, K-바이오 대전환 중심지 도약…'강원 바이오엑스포' 성료 육동한 춘천시장이 지난 7일 '2025 강원 바이오엑스포' 개막식에서 인사말을 하고 있다. 춘천시 제공

엑스포는 산업 전시를 넘어 시민이 함께 즐기는 과학문화축제로 자리매김했다. 과학 커뮤니케이터 이선호(엑소쌤), 유튜버 정브르, 박용우 교수, 호야박사 등 유명 연사들의 강연이 시민들과 관람객의 큰 호응을 얻었다. DNA 모형 만들기·VR 과학체험·화장품 제조·모의펀딩·어린이 직업체험 등 다양한 시민 체험 프로그램에 가족 단위 관람객이 몰렸다. 또 LED 미디어아트 전시와 라이브커머스 생중계, 경품 이벤트 등이 더해져 '과학·산업·문화가 어우러진 융합형 축제'의 면모를 보여줬다.


육동한 춘천시장은 "이번 엑스포는 강원형 K-바이오헬스 융합벨트 실현의 출발점이자, 지역 바이오기업의 글로벌 경쟁력을 입증한 뜻깊은 행사였다"며 "성과를 바탕으로 산·학·연·관이 협력해 춘천을 대한민국 바이오산업의 중심 도시로 키워가겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

