하남시, 반려인과 반려견이 함께한 하루…'반려동물 문화축제' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시, 사람과 동물이 함께 행복하게

펫 문화축제로 성숙한 반려문화 정착 선도

미사아일랜드 펫존, 반려동물 명소로 자리매김



경기 하남시(시장 이현재)는 지난 8일 미사아일랜드 펫존에서 1000여 명의 반려인과 반려견이 참여한 가운데 '2025 하남시 반려동물 문화축제'를 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다. 댕댕이들의 꼬리마다 행복이 묻어났고, 반려인들은 행복한 웃음이 끊이지 않았다.

이현재 하남시장이 지난 8일 열린 '2025 하남시 반려동물 문화축제'에 참석해 인사말을 하고 있다. 하남시 제공

AD

이번 축제는 '사람과 동물이 함께 행복한 도시 하남'을 목표로, 성숙한 반려문화 정착과 유기동물 입양 인식 개선을 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 ▲반려동물 문화교실 ▲반려견 보물찾기·기다려대회 ▲독스포츠 체험·그루밍 클래스·산책 행동교육학교 ▲소상진 반려견 훈련사 토크콘서트 등 반려견과 반려인이 함께 즐기며 배울 수 있는 체험형 프로그램이 다채롭게 진행됐다.

특히 독스포츠 전문 공연팀의 프리스타일 원반 공연과 어질리티 시범은 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

하남시는 유기견 입양 홍보 부스를 운영해 보호 중인 반려견들의 사연을 시민들에게 알리고 새로운 가족을 만날 수 있도록 도왔다. 입양을 고민하던 시민들이 직접 반려견을 만나고 교감할 수 있도록 한 이 부스는 많은 시민의 발걸음을 멈추게 했다.

행사에 참여한 한 시민은 "반려견과 반려인이 함께 즐길 수 있도록 미사아일랜드 펫존을 조성하고, 이렇게 뜻깊은 반려동물 문화축제를 마련해준 하남시에 큰 감사를 전한다"며 "하남시가 반려동물 친화도시로 더욱 발전해 가는 모습을 느낄 수 있었다"고 소감을 전했다.

'2025 하남시 반려동물 문화축제'. 하남시 제공

이현재 하남시장은 "민선8기 공약사업으로 조성한 미사아일랜드 펫존이 시민과 반려견이 함께하는 대표적인 문화공간으로 자리 잡았다"며 "앞으로도 반려인과 비반려인이 공존할 수 있는 다양한 정책과 축제를 이어가겠다"고 말했다.





AD

한편, 미사아일랜드 펫존은 2024년 7월 개장 이후 반려동물 명소로 자리매김했으며, 올해 5월에는 감일 펫존을 추가 개장해 시민들의 선택 폭을 넓혔다. 하남시는 현장의 목소리를 반영해 펫존 시설 개선과 반려동물 교육 프로그램을 지속 확대할 계획이다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>