첼리스트 이유빈, 2025 윤이상국제음악콩쿠르 우승

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025 윤이상국제음악콩쿠르 첼로 부문 우승의 영예는 첼리스트 이유빈이 차지했다.

통영국제음악재단은 이유빈이 8일 열린 윤이상국제음악콩쿠르 결선에서 쇼스타코비치 첼로 협주곡 1번을 연주해 우승을 차지했다고 9일 밝혔다.

이유빈에 이어 이재리가 2위, 캐나다의 앤드루 일훈 변이 3위, 최아현이 4위를 차지했다. 이유빈은 관객 투표를 통해 유네스코 음악창의도시 특별상도 받았다. 유망한 한국인 연주자에게 수여되는 박성용 영재특별상은 이재리가 받았다. 작곡가 윤이상의 작품을 탁월하게 해석한 참가자에게 주어지는 윤이상 특별상은 2차 본선에서 윤이상의 '첼로와 피아노를 위한 '공간Ⅰ''을 연주한 앤드루 일훈 변에게 돌아갔다.

2025 윤이상국제음악콩쿠르에서 우승한 첼리스트 이유빈 [사진 제공= 통영국제음악재단]

AD

이유빈은 "이렇게 영광스러운 상을 받게 돼 너무 기쁘다"며 "이번 경연에 함께한 모든 참가자들에게 많은 것을 배웠고, 모두에게 깊은 존경의 마음을 전한다"고 수상소감을 밝혔다.

윤이상국제음악콩쿠르는 세계적인 작곡가 윤이상의 음악을 기리고 차세대 유망 음악인을 발굴·육성하기 위해 2003년 시작됐다. 매년 첼로, 피아노, 바이올린 순으로 열리며, 2006년 국내 최초로 국제음악콩쿠르세계연맹(WFIMC)에 가입했다.

올해 콩쿠르에는 23개국 137명의 참가자가 지원했으며 지난 2~3일 1차 본선, 5~6일 2차 본선, 8일 결선이 열렦다. 수상자들은 9일 오후 3시 광주예술의전당 대극장에서 열리는 입상자콘서트에서 본선 및 결선 연주곡을 다시 선보일 예정이다.

심사위원장 아르토 노라스는 "2003년 제1회 콩쿠르 때 심사위원으로 참여해 이 콩쿠르의 미래 성공을 확신할 수 있었다"며 "세계 각국에서 모인 젊은 음악가들의 예술적 수준은 정말 놀라웠다"고 소감을 밝혔다. 또한 "이번 콩쿠르에서 보여준 음악에 대한 헌신과 열정을 앞으로도 계속 간직해나가길 바란다"며 모든 참가자들을 격려했다.





AD

내년 윤이상국제음악콩쿠르는 피아노 부문으로 열릴 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>