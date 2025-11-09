주권 없는 공해상에서 中 어선 전복…中 해경 수습 작업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 신안군 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 중국 어선이 전복됐다. 다만 어느 나라 주권에도 소속되지 않는 서해 공해상에서 어선이 전복돼 중국 해경이 사고 수습을 맡기로 했다.

9일 오전 전남 신안군 가거도에서 약 81㎞ 떨어진 서해 공해상에서 98t급 중국어선 A호가 전복돼 해경이 구조하기 위해 선박으로 접근하고 있다. 연합뉴스

9일 목포해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 50분께 98t급 중국어선 A호가 전남 신안군 가거도로부터 약 81㎞ 떨어진 공해상에서 전복됐다. 이는 우리나라 영해와 배타적경제수역(EEZ)을 모두 벗어나는 지역으로 특정 국가 주권이 미치지 않는 공해에서 모든 나라가 항해·조업·과학조사 등을 자유롭게 할 수 있다.

통상 공해에서 사고가 발생하면 인접 국가가 초동 조치를 지원한다. 목포해경은 사고 현장으로 출동해 해상에 표류 중이던 선원 구조 작업을 진행했다. 사고 신고 접수 직후 중국 해경에도 통보했다. 인양·사고 원인 조사·실종자 수색 등의 수습 절차는 중국 해경이 담당할 예정이다.





중국에서 출항한 A호에는 선장·선원 등 11명이 타고 있었다. 승선원 6명은 인근 공해상에서 조업 중인 또 다른 중국어선에 의해 구조됐고, 해상에 표류 중인 2명은 목포해경이 구조했다. 나머지 3명은 중국 해경이 수색 중이지만 아직 발견하지 못한 것으로 알려졌다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

