남양주시, '먹골배 테니스대회' 성료…생활체육 활성화·시민 화합 도모

주광덕 시장 "행정 지원 아끼지 않겠다"

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 8일 남양주체육문화센터 테니스장을 포함한 11개 테니스장에서 '2025 남양주시장기 먹골배 테니스대회'를 성황리에 개최했다고 9일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 8일 남양주체육문화센터 테니스장을 포함한 11개 테니스장에서 '2025 남양주시장기 먹골배 테니스대회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 대회는 생활체육 활성화와 시민 간 화합을 도모하기 위해 마련된 행사로, 테니스 동호인들이 서로의 기량을 겨루며 건강한 경쟁과 교류를 이어가는 뜻깊은 자리가 됐다.

대회에는 총 24개 팀, 480여 명의 동호인이 참가했으며, 남양주의 대표 특산품인 먹골배의 이름을 딴 대회의 명성에 걸맞은 열띤 경기를 펼쳤다.

개회식에는 주광덕 시장을 비롯해 지역 국회의원, 도의원 및 시의원, 남양주시체육회장, 남양주시테니스협회장, 별내면체육회장 등이 참석했다.

시는 이번 대회를 통해 시민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활체육 기반을 마련하고, 지역 내 생활체육 문화가 더욱 확산될 것으로 기대하고 있다.





주광덕 시장은 "풍요로운 가을에 풍성한 대회를 성황리에 개최할 수 있도록 함께해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민 모두가 건강하고 활기찬 일상을 누릴 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 이어 "오늘 이 자리가 오래도록 기억에 남는 소중한 추억이 되길 바란다"고 전했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

