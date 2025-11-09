車업체 신용등급 줄하락 속…피치, 현대차·도요타 경영 안정성 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 자동차업체들의 신용등급과 전망 경기 침체 및 미국 관세 여파 속에 하락했지만 현대차와 도요타는 경영 안정성을 인정받았다. 전기차 및 하이브리드차 등 친환경차의 경쟁력을 높게 평가받은 것으로 풀이된다.

21일 서울 서초구 현대·기아자동차 본사 앞 신호등에 녹색 등이 켜져 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@

AD

9일 자동차 업계에 따르면 글로벌 신용평가사 피치는 최근 현대차의 신용등급을 A-, 도요타는 A+로 신용등급을 유지했다. 전망 역시 '안정적'으로 평가했다. 피치는 무디스, 스탠더드앤푸어스(S&P)와 함께 세계 3대 신용평가회사로 불린다. 피치의 신용등급 체계상 A+는 20개 등급 중 상위 5번째, A-는 7번째에 해당한다. 두 등급은 신용 상태가 양호하다는 의미다.

피치는 현대차와 도요타가 미국 상호 관세에 따라 단기 수익성이 하락하겠지만 제품 및 브랜드 경쟁력과 판매지역 및 파워트레인 다변화, 재무 건전성을 고려해 신용등급을 유지했다고 밝혔다. 특히 친환경차 경쟁력이 긍정적인 평가로 이어진 것으로 알려졌다.

다만 피치는 다른 글로벌 완성차 브랜드의 신용등급과 전망은 일제히 하향 조정했다. 피치는 올해 닛산의 신용등급을 투자부적격 등급인 BB로 강등했다. 혼다와 폭스바겐은 각각 A와 A- 등급을 유지했지만 전망은 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했다. '부정적' 신용등급 전망은 일반적으로 2년 이내 기업의 신용등급이 강등될 수 있다는 것을 뜻한다.

피치는 폭스바겐에 대해서는 중국 시장 내 경쟁 심화와 함께 현금흐름이 감소하고 있다고 평가했다. 혼다의 경우 오토바이 부문은 건재하지만 자동차 부문의 수익성이 낮아 사업 포트폴리오의 불균형이 존재한다고 설명했다. 업계에서는 부정적 전망을 받은 해당 브랜드들의 신용 등급이 향후 하향 조정돼 A- 등급 이상에는 도요타, 현대차 등 아시아 자동차 브랜드만 남을 수 있다는 전망도 나온다.

피치 이외 무디스와 S&P도 글로벌 자동차 업체들에 대한 신용등급을 하향 조정하고 있다. 무디스는 올해 폭스바겐을 A3에서 Baa1으로 신용등급을 한 단계 강등했다. 도요타는 '긍정적'에서 '안정적', 스텔란티스는 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄다. 스탠더드앤푸어스도 혼다(A-), 스텔란티스(BBB), 포드(BBB-) 등 전망을 '부정적'으로 전망했다.





AD

올해 세계 3대 신용평가사로부터 모두 A 등급 이상이면서 전망이 하향 조정되지 않은 자동차 업체는 현대차뿐이다. 현대차는 무디스에서 A3, 스탠더드앤푸어스 A-, 피치 A- 등 평가를 받았다. 전망도 3사 모두 '안정적'을 유지했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>