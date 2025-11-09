서초구, 청년 대상 'AICE 자격증 과정' 운영…참가자 96% 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 비전공자도 실습 중심 교육

서울 서초구(구청장 전성수)는 청년들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위해 운영한 'AICE(AI Certificate for Everyone·에이스) 자격증 취득과정'에서 참가자의 96%가 합격하는 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.

서초구청 전경. 서초구 제공.

AD

'AICE'는 인공지능 실무 역량을 평가하는 국가 공인 자격시험으로, 코딩 경험이 없는 비전공자도 마우스 클릭만으로 실습을 진행하며 AI 활용 능력을 검증받을 수 있는 것이 특징이다.

지난해 전국 최초로 AI 특구로 지정된 서초구는 주민이 일상에서 인공지능을 배우고 활용할 수 있도록 다양한 교육을 진행해왔다. 구는 특히 청년층의 실질적인 AI 활용 능력을 높이고 자격 취득 기회까지 제공하기 위해 'AICE Basic 자격증 취득과정'을 처음 도입했다.

교육은 지난달 20일부터 24일까지 5일간 단기 집중과정으로 진행됐다. 전액 무료로 운영하고 시험 응시료까지 지원해 모집정원의 세 배가 넘는 인원이 신청하는 등 높은 관심을 받았다. 과정에서는 인공지능 기본 개념부터 모델 설계, 데이터 분석, 프로세스 구현 등 실무 중심 커리큘럼이 진행됐다. 참여자 30명 중 28명이 과정을 이수해 96%의 합격률을 기록했다.

교육 참가자들은 "전문 자격증을 취득해 취업 경쟁력을 높일 수 있었다", "실무에 도움이 되는 교육이라 만족도가 높았다"고 전했다. 구에 따르면 전체 교육 만족도는 100%로 조사됐다.

서초구는 AI 교육 저변 확대를 위해 세대별 맞춤형 프로그램도 운영 중이다. '서초 AI 아카데미'에서는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작 교육을 중심으로 실습형 과정을 확대하고 있으며, '주민 디지털 리터러시 교육'은 서초구민 누구나 참여할 수 있도록 열려 있다. 해당 프로그램에서는 생성형 AI 활용법, 문서 작성 등 실생활에 유용한 디지털 역량을 폭넓게 다룬다.





AD

전성수 서초구청장은 "청년을 비롯한 모든 세대가 인공지능 기술을 쉽게 배우고 활용할 수 있도록 다양한 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가고 있다"며 "앞으로도 AI 기술을 기반으로 주민의 역량을 높이고, 일상에서 혁신이 실현되는 미래형 스마트도시 서초를 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>