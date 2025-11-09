두산연강재단, 2025 두산연강외과학술상 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두산연강재단은 8일 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔에서 진행된 대한외과학회 학술대회에서 '2025 두산연강외과학술상' 시상식을 열고, 김희정 서울아산병원 유방외과 교수와 이정무 이대서울병원 간담췌외과 임상부교수, 이인섭 서울아산병원 위장관외과 교수에게 상금과 상패를 수여했다고 밝혔다.

8일 열린 ‘2025 두산연강외과학술상’ 시상식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이강영 대한외과학회 이사장, 박용현 두산연강재단 이사장, 김희정 서울아산병원 교수, 이정무 이대서울병원 임상부교수, 이인섭 서울아산병원 교수, 이우용 대한외과학회 회장. 두산

AD

김희정 교수는 항암 치료 후 난소기능이 회복된 젊은 에스트로겐 수용체 양성 유방암 환자를 대상으로 호르몬 치료와 난소기능 억제 치료를 함께할 경우 생존율이 높고 재발률이 낮아진다는 결과를 제시해 수상자로 선정됐다.

이정무 임상부교수는 위장, 대장, 간, 췌장, 신장 등 5개 주요 수술 분야에서 인공지능을 활용해 수술 후 합병증을 예측·예방하는 '한국형 수술 질 향상 플랫폼(K-QIPS)'을 개발해 치료성과 향상에 기여했다.

이인섭 교수는 50세 이하를 젊은 연령 위암의 기준으로 제시하고, 해당 연령대 환자들의 성비와 질환 형태의 차이를 제시한 성과를 인정받았다.





AD

'두산연강외과학술상'은 한국 외과학 발전과 외과의들의 연구 의욕을 고취하기 위해 2007년 제정됐으며 올해까지 18년 동안 총 44명에게 시상했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>