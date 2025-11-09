S-OIL, 사내 업무 지원 AI 보조 서비스 전면 업그레이드

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직원 업무 효율·생산성 강화

S-OIL은 전사적 디지털 전환 전략의 일환으로 도입한 사내 인공지능 어시스턴트(AI Assistant) 서비스를 대폭 업그레이드해 직원들의 실질적 업무 지원 기능을 강화했다고 9일 밝혔다. 이번 업그레이드는 직원들이 일상적인 업무 현장에서 AI를 보다 손쉽게 활용하고, 업무 프로세스 전반에 AI 기술을 적용할 수 있도록 사용자 편의성과 서비스 범위를 확대하는 데 목적이 있다.

안와르 알 히즈아지 S-OIL 최고경영자(CEO). S-OIL

AD

S-OIL AI Assistant는 지난해 11월 전사 도입 이후 실사용 데이터와 직원 인터뷰 등 다양한 피드백을 바탕으로 지속적인 기능 개선을 추진해왔다. 이번 개편을 통해 사용자는 ▲문서 업로드 후 자동 분석 ▲음성 파일 기반 회의록 자동 작성 ▲직무·선호에 맞춘 개인화된 프롬프트 설정 등 한층 진화된 기능을 이용할 수 있게 됐다. 또 웹(Web) 정보 탐색 기능과 대화 이력 관리 기능이 강화되어 정보 접근성과 업무 연속성이 크게 향상됐다.

아울러 기존의 전사 공통 업무 지원과 부서별 특화 기능 외에도, 12종의 신규 업무 서비스를 추가하여 실무 활용도를 높였다. 향후에는 모바일 서비스 지원과 생성형 AI 기술 고도화를 추진하며, 직원들의 요구사항을 지속적으로 반영해 나갈 계획이다.

AI Assistant 서비스는 마이크로소프트의 데이터 보안 정책을 기반으로 설계됐으며, S-OIL의 보안 요건을 충족하는 클라우드 환경(Landing Zone) 내에서 안전하게 운영되고 있다.





AD

S-OIL 관계자는 "이번 업그레이드를 통해 직원들이 더욱 효율적이고 스마트하게 일할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 사용자 의견을 반영한 지속적인 개선을 통해 업무 효율성을 극대화하고, S-OIL의 디지털 업무 경험을 한층 높여 나갈 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>