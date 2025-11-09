'바둑 사제지간' 조훈현·이창호, 17일 사천서 특별 대국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국 바둑의 전설이자 사제지간인 조훈현 9단과 이창호 9단이 경남 사천에서 특별 대국을 펼친다.

조훈현-이창호 특별 대국. 연합뉴스

AD

9일 사천시에 따르면 오는 17일 두 기사의 특별 대국이 '2025 사천 방문의 해'를 기념하고 바둑과 관광을 결합한 새로운 문화콘텐츠를 선보이기 위해 열린다.

대국 전날인 16일 정동면 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이와 팬 사인회가 마련돼 바둑 팬들과 두 기사가 인터뷰, 질의응답, 사인, 사진 촬영 등을 진행한다. 본 경기는 17일 사남면 항공우주체험관에서 단판 승부 형식 및 비공개 촬영으로 진행된다. 대국은 각자 30분, 초읽기 40초 5회의 제한 시간으로 녹화된다. 경기는 이달 중 바둑TV와 유튜브 채널을 통해 방송된다.

조 9단은 세계 바둑계 최초 국제기전 그랜드 슬램 달성, 국내 최초 9단, 통산 타이틀 획득 160회 등 1970~1990년대 한국 바둑의 지배자로 평가받는다. 이 9단은 1986년 만 11세에 입단해 최연소 타이틀을 획득했고 통산 140회 타이틀 획득, 세계대회 그랜드 슬램 등을 달성했다. 조 9단과 이 9단은 스승과 제자 관계로 이 9단은 조 9단의 뒤를 이은 절대 제왕으로 불린다.





AD

시는 스승과 제자의 세월을 넘어선 명승부가 '사천 방문의 해'를 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대한다. 박동식 사천시장은 "이번 대결은 한 시대를 대표하는 상징적 이벤트로 사천의 문화와 관광을 전국에 알리는 뜻깊은 계기가 될 것"이라고 말했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>