전남도, 내년 국비 저온유통체계구축사업 전국 최다 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화순·해남·함평 3개 농업법인…11억 확보

농산물 품질 향상·출하 조절 등 농가소득 안정

순천시 한국농협김치조합공동사업법인이 운영 중인 저온유통체계구축사업 산지저온시설 지원 사업장 전경. 전남도 제공

AD

전라남도는 농림축산식품부의 2026년 저온유통체계구축사업 공모에서 3개소 총사업비 11억 원(국비 3억 2,000만 원)을 확보해 전국 최다를 기록했다고 밝혔다.

선정된 전남지역 생산자단체는 화순 도곡파프리카영농조합법인, 해남 꽃길영농조합법인, 함평 참좋은영농조합법인이다.

저온유통체계구축사업은 농산물 생산이나 가격 변동이 심한 채소와 과수류에 대해 저온저장 시설과 저온 수송차량을 지원하는 것이 골자다. 농산물의 신선도를 유지하고 유통 기간을 연장해 출하조절 기능과 수익성을 확대하기 위해 지원한다.

양파, 마늘, 배추, 과수류 등을 취급하는 영농조합법인, 농업협동조합에 저온저장고 신규 설치비로 ㎡당 130만 원이나, 저온 수송차량 대당 1억 1,000만 원의 구입비를 지원한다.

전남에선 이번 2026년 저온유통체계구축사업 공모에 전국 14개소 가운데 저온 산지 시설 1개소와 저온 수송차량 2개소가 선정됐다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 "산지에서 소비지까지 이어지는 저온유통 인프라 구축으로 농산물의 신선도 유지는 물론 농가 소득 안정을 동시에 도모할 것이다"며 "앞으로도 농산물 수급 안정과 유통 효율화를 위한 지원을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.





AD

전남도는 산지저온시설 구축과 저온 수송차량을 올해 2개소에 5억 4,000만 원을, 2024년 4개소에 15억 원을 지원했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>