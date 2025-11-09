인제군, '잘 팔고 잘사는 농업' 위한 지속가능 농정 시책 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 인제군이 '잘 팔고 잘사는 농업' 실현을 목표로 다양한 농정 시책을 적극적으로 추진하고 있다.

인제군이 최근 인제군농업기술센터 소회의실에서 '2026년 인제군 농정시책 추진보고회'를 열고 있다. 인제군 제공

이러한 농정 시책의 성과와 향후 계획을 공유하기 위해 군은 최근 인제군농업기술센터 소회의실에서 '2026년 인제군 농정시책 추진보고회'를 열었다. 이번 회의에는 최상기 인제군수, 박진호 농협중앙회 인제군지부장, 지역 농·축협장과 농업인단체장 및 관계 공무원 등 17명이 참석했다.

보고회에서는 농가 경영비 절감, 소득 안정, 유통 경쟁력 강화 등 핵심 분야의 성과가 주목받았다. 대표적으로 민선 7·8기 공약사업인 '농자재 반값 지원사업'은 160억원 규모로 추진되어 무기질 비료, 농약, 농업용 필름, 종자 구입비의 절반을 지원하며 농업인의 경영비 부담 경감에 크게 기여하였다.

또한, 군은 농축협 협력사업을 통해 77개 사업, 352억원 규모로 추진하여 토양개량제 공급, 유기질 비료, 녹비작물 종자 지원 등으로 생산 단계의 효율성을 높였고, 농산물 포장재·운송료·공동선별비·신선농산물 택배비 지원사업을 지속 추진해 유통비 절감과 지역 농산물의 경쟁력 강화에도 힘썼다.

농가의 소득 안정을 위한 직접 지원사업도 병행됐다. 농업인의 기본소득 개념인 '농업인 수당'은 총 3127호에 가구당 70만원씩 22억원을 지급했으며, '농업발전기금'을 통해 총 10건, 6억8000만원의 융자금을 연 1% 저리로 지원해 실질적인 경영 안정을 도왔다. 이와 함께 공익직불사업은 3383농가를 대상으로 49억원 규모로 추진 중이며 오는 12월 초 지급될 예정이다.

인제군은 내년에도 농업인의 경영 안정과 복지 증진을 위해 생산 기반 확충, 소득 보전, 유통체계 강화 등 지속가능한 농정 시책을 지속 추진해 나갈 계획이다.





최상기 인제군수는 "농업인들이 생산에 전념할 수 있도록 행정은 각종 지원사업으로 생산 기반을 구축하고, 농·축협은 유통 활성화를 담당해 역할 분담 체계를 강화하고, 이를 통해 잘 파는 농업, 지속가능한 인제 농업을 실현해 농가 소득을 높이고 지역경제 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

