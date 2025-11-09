화이자, 100억달러 투자 멧세라 인수…비만약 인수전 승리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 제약회사 화이자가 비만약 스타트업 멧세라를 인수하는 데 성공했다. 두 달간 벌인 덴마크 제약회사 노보 노디스크와의 인수전에서 승리한 것으로 풀이된다.

8일(현지시간) 블룸버그통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 화이자는 멧세라를 100억달러(14조5790억원) 이상을 투자해 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 멧세라는 경구형 및 주사형 비만, 당뇨 치료제를 개발하는 스타트업이다. 다만 아직 시중에서 판매되는 제품은 없다.

화이자는 오는 13일 멧세라 주주총회에서 인수안을 승인하면 거래를 마무리 짓게 된다. 이번 인수 합의로 화이자는 주당 86.25달러를 멧세라를 지급해야 한다. 65.60달러의 현금 지급에 20.65달러의 조건부 가치권(CVR)을 더했다. CVR이란 미리 정한 성과 등을 달성했을 때 추가로 받을 수 있는 권리를 의미한다. 화이자는 성명을 통해 "멧세라의 신약 개발이 속도를 낼 수 있도록 우리의 임상·제조·판매 인프라 구조를 활용할 것"이라고 밝혔다.

화이자와 노보 노디스크는 멧세라를 두고 인수전을 벌여왔다. 화이자는 지난 9월 멧세라에 49억달러 규모의 초기 인수안을 제시했다. 하지만 화이자와 노보 노디스크가 번갈아 가격을 올리면서 투자액이 두 배 넘게 불었다. 노보 노디스크는 멧세라 주식 1주당 현금 지급액을 56.50달러에서 62.20달러로 늘리기도 했다.

하지만 미국 연방거래위원회(FTC)의 노보 노디스크 반독점 우려가 인수전의 승기가 화이자로 기울게 했다. 화이자는 이미 FTC로부터 멧세라 인수 승인을 받았다.





다만 노보 노디스크는 계속해서 비만약 시장 지배력을 확보하기 위한 인수 행보를 이어갈 것으로 전망된다. 노보 노디스크는 이번 인수전 이후에 "재무 건전성과 주주 가치를 고려해 더 이상 인수 제안을 하지 않을 것"이라며 "사업 개발 및 인수 기회를 계속 검토할 것"이라고 밝혔다.





