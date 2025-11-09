이병선 시장 "청소년의 목소리가 정책으로"…정책 토크콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 시장과 함께한 '속닥속닥 고민상담소' 성료

강원도 속초시는 지난 8일 아동·청소년문화의집 2층 대강당에서 이병선 속초시장과 청소년들이 진솔하게 소통하는 '2025 청소년 정책 토크콘서트-속닥속닥 고민상담소'를 열었다.

이병선 속초시장이 지난 8일 아동·청소년문화의집 2층 대강당에서 '2025 청소년 정책 토크콘서트-속닥속닥 고민상담소'를 진행하고 있다. 속초시 제공

이번 행사는 속초YMCA가 주관하고 속초시 청소년참여위원회가 주도적으로 기획했으며, 청소년들이 겪는 다양한 고민을 시장에게 직접 전하고 조언을 들을 수 있는 소통의 장으로 마련됐다.

이날 행사에는 청소년참여위원회 위원과 관내 고등학교 학생회 등 40여 명이 참여했다.

청소년 동아리의 공연으로 문을 연 뒤, '속닥속닥 고민상담소' 코너에서는 학교생활, 진로, 지역사회 참여 등 다양한 주제의 질문이 이어졌다. 이병선 시장은 청소년들의 이야기에 공감하며 현실적이고 따뜻한 조언을 건넸다.

토크콘서트에서는 청소년들이 직접 시내버스 증편이 어려운 여건을 고려한 마을버스 노선 및 시간대 조정, 전동킥보드의 안전한 이용을 위한 개선책 마련 등을 제안했다. 시는 제안된 내용을 관련 부서에 전달해 검토를 진행할 계획이다.

한편, 지난해 청소년참여위원회에서 제안한 청소년문화의집 내 전용 카페 설치와 인근 도로 CCTV 설치 사업은 시의 적극적인 검토와 추진을 거쳐 완료된 바 있다. 보행권 보장을 위한 안전시설 설치 등 일부 제안 사항에 대해서도 지속적인 개선이 이뤄지고 있다.

이병선 속초시장은 "청소년기의 고민은 개인의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 고민해야 할 과제"라며 "청소년이 자유롭게 의견을 제시하고 정책 형성 과정에 참여할 수 있도록 열린 시정을 추진하겠다"고 말했다.





속초시는 앞으로도 청소년과의 정기적인 소통 자리를 확대하고 청소년 눈높이에서 정책을 발굴·반영해 청소년이 행복한 도시이자 함께 성장하는 속초를 만들어 나갈 계획이다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

