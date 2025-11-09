남북9축고속도로 조기 건설, 10개 시군 촉구 결의대회 10일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양구군, 10개 시·군 단체장 한목소리 촉구

강원 양구~경북 영천 연결 총연장 309.5㎞

14조8000억원 규모…제3차 계획 반영 요구

내륙 교통·안보·균형발전의 핵심축 강조



강원도 양구군은 오는 10일 오후 1시 30분 양구군 평생학습관에서 '남북9축고속도로 조기건설 촉구 결의대회'를 개최한다.

양구군청 전경.

AD

이번 결의대회는 남북9축고속도로 추진협의회 10개 시·군의 단체장과 기획부서장이 한자리에 모여 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에 남북9축(영천~양구) 고속도로를 반영할 것을 정부에 공식 요구하기 위해 마련됐다.

남북9축고속도로는 강원 양구에서 경북 영천(양구-인제-홍천-평창-정선-영월-봉화-영양-청송-영천)까지 총연장 309.5㎞, 총사업비 14조 8870억원 규모로 계획되어 있다.

특히 2029년 완공 예정인 동서고속화철도와 교차해 내륙의 도로·철도 네트워크 완성을 견인할 것으로 기대된다. 추진협의회는 2023년 7월 창립 이후 중앙부처·국회 건의, 대국민 청원과 서명운동, 정책토론회, 방송 캠페인 등 연속적인 활동을 전개해 왔으며, 2025년 7월부터는 양구군이 회장단과 사무국을 맡아 공조 체계를 강화하고 있다.





AD

협의회는 남북9축 고속도로가 백두대간으로 단절된 내륙 교통망을 연결하고, 접경과 내륙을 동시에 활성화하는 국가균형발전의 핵심축이라는 점을 강조하는 한편, 경제성 지표만으로는 평가하기 어려운 안보와 정주여건 개선, 남북 교류·협력의 파급효과를 정책 판단의 중심에 둘 것을 촉구하고 있다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>