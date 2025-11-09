KB금융, 5년간 생산적 금융에 110조…"금융 본질적 역할에 적극 동참"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2030년까지 생산적 금융 93조…포용금융 17조

계열사별 전담조직 신설…부동산금융 조직 축소

KB금융그룹이 향후 5년간 110조원을 투입해 생산적 금융으로의 전환과 포용금융 확대에 나선다. 이 중 10조원은 정부가 추진하는 국민성장펀드에 투자한다. 추가로 15조원 규모의 생산적 금융 펀드와 벤처 투자도 추진한다.

KB금융그룹 본사 전경사진.

AD

KB금융은 미래 국가경제를 이끌어갈 전략산업 육성과 생태계 조성을 지원하고자 이런 계획을 추진한다고 9일 밝혔다. KB금융은 자본의 흐름을 생산적 영역으로 전환하는 것이 금융의 본질적 역할이라는 사명감을 가지고 지난 9월 'KB금융그룹 생산적금융 협의회'를 출범했고, 세부 추진 계획을 준비해왔다.

KB금융은 2030년까지 5년간 총 110조원을 ▲생산적 금융(93조원) ▲포용금융(17조원)으로 구분해 실행하기로 했다.

생산적 금융은 ▲국민성장펀드 10조원 ▲그룹 자체투자 15조원 ▲기업대출(전략산업융자) 68조원으로 구성됐다. 우선 국민성장펀드의 조기 성과 창출과 성공적 안착을 지원하기 위해 10조원을 투자, 메가 딜 발굴 및 선제적 금융지원에 나선다. 추가로 15조원 규모의 그룹 자체투자를 통해 자산운용·증권·인베스트 중심의 생산적 금융 펀드 결성, 증권의 모험자본 공급, 계열사 인프라·벤처투자 등을 공급한다.

특히 국가균형발전을 위한 '5극3특(수도권 1극 체제를 극복하고자 전국을 5대 초광역권과 3대 특별자치도(제주·강원·전북)로 재편하는 국가 성장 전략)'에 부합하는 지역 성장 프로젝트 발굴을 적극 추진하기로 했다. 권역별 핵심 산업과 연계되는 인프라, 신재생에너지, 데이터·AI센터, 물류·항만 등 지역 맞춤형 전략산업과 사회간접자본(SOC) 복합 프로젝트에 대한 투자를 확대할 예정이다.

포용금융 17조원은 서민 취약계층과 소상공인 자영업자의 성장 및 재기지원, 자산형성을 지원할 수 있는 다양한 금융지원과 채무지원 프로그램 등으로 추진된다.

KB금융은 계열사 사장단을 포함해 경영진 21명이 참여하는 협의회를 통해 추진 방향과 세부 실행 방안을 논의하고 주기적으로 실적을 점검하고 있다. 아울러 실행 속도감을 높이기 위해 계열사별 전담조직도 신설할 계획이다. KB국민은행의 경우 지난달 첨단전략산업 전담 심사부서를 신설했고, 총괄조직(생산적 금융 중심의 기업대출 확대 및 기업발굴·성장지원 등을 수행하는 전담조직) 신설도 검토 중이다. 증권은 미래산업 리서치 조직을 재정비했고, 자산운용도 첨단전략산업 운용실을 신설했다.

기업여신 정책과 영업방식도 국가 산업육성 관점에서 대출 지원을 확대해 정부가 추진하는 '생산적 금융으로의 전환' 정책에 동참하기로 했다. 계열사의 부동산금융 영업조직을 축소하고, 기업·인프라금융 영업조직을 확대하는 조직개편도 검토 중이다.





AD

KB금융 관계자는 "금융이 경제의 지속가능한 성장을 선도하는 본질적 역할을 할 수 있도록 정부 주도 생산적 금융 지원에 적극 동참하겠다"며 "소상공인, 서민·취약계층의 성장·재기 지원에도 앞장서 국민 모두 함께 성장할 수 있는 포용금융 지원도 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>