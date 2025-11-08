[내일날씨]전국 대부분 비…낮 최고 22도 따뜻

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일요일인 9일은 전국 대부분 지역에서 비가 내리겠다. 기온은 22도까지 오르는 곳이 있어 대체로 포근할 것으로 전망된다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 영서 5㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 5∼10㎜, 서울·인천·경기 5㎜, 부산·울산 5㎜ 수준이며 울릉도·독도 5∼10㎜, 제주도는 경남남해안은 10∼40㎜ 제주도는 10∼60㎜ 비가 예보됐다.

주요 도시 예상 최저 기온은 ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲대전 10도 ▲대구 12도 ▲전주 12도 ▲광주 13 ▲포항 14도 ▲부산 15도 ▲여수 15도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 13도 등으로 예보됐다.

최고 기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲춘천 17도 ▲강릉 19도 ▲대전 18도 ▲대구 19도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲포항 20도 ▲부산 22도 ▲여수 20도 ▲제주 20도 ▲울릉도·독도 18도 등이다.

파고는 동해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 1.0∼2.5ｍ로 예측된다.





미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준을 유지할 전망이다.





