평창군, 121일간의 겨울 대비 완료…제설 장비·자재·인력 확보 총력

평창군, 군민 안전 위한 도로 제설 체계 구축 완료

자동 염수분사장치·임차 장비 36대…역대급 겨울 제설 준비

내년 3월 15일까지 24시간 근무체계 가동…강설 피해 최소화

강원도 평창군은 군도 및 농어촌도로 113개 노선 284.4㎞를 대상으로 겨울철 강설 시 효율적이고 체계적인 도로 제설 작업을 위하여 도로 제설 체계 구축을 완료했다.

평창군청 전경.

군은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 121일간 도로 제설 대책 기간으로 정하고, 평창군 보유 차량을 포함한 임차 장비 36대, 제설제(소금·염화칼슘 5552t. 모래 3186㎥)를 읍면 사무소와 제설 대기소에 전진 배치할 계획이다.

또한, 도로 보수원 12명 외 제설 근로자 15명을 추가 확보하여 인력을 보강하고, 고갯길 등 상습 결빙 지역에는 상시로 순찰해 안전한 도로 환경을 조성하고 교통사고를 예방할 방침이다. 특히 매년 강설량이 많은 안반데기·모릿재 구간에는 자동 염수분사장치를 운영하여 신속하고 효율적인 제설 대응이 가능하도록 준비를 마쳤다.

아울러 평창군은 관내 관계기관 및 민간업체와의 협력을 통해 장비와 인력의 신속한 동원 체계를 구축했으며, 제설 대책 기간에는 재난상황실과 연계한 24시간 근무 체계를 운영할 예정이다.

또한 적설량에 따라 1·2·3단계로 구분된 대응 체계를 가동하고, 장비 진입이 어려운 마을안길에는 주민이 자체 제설을 할 수 있도록 방활사 3186㎥를 비치한다.

군은 이달 12일 제설 근로자 안전교육 및 사전 점검을 시작으로 본격적인 겨울철 대비 태세에 돌입했으며, 군민의 안전과 원활한 교통 환경 확보를 최우선으로 철저한 제설 대응에 나설 계획이다.





오현웅 군 건설과장은 "최근 기후 동향은 국지성 강설과 더불어 한파가 병행되고 있으므로 철저한 제설 대응으로 강설로 인한 주민 피해가 발생하지 않도록 최선을 다할 것이다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

