트럼프, 남아공 G20 전면 보이콧 선언…"나도, 당국자도 불참"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 이달 말 남아프리카공화국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에 사실상 전면 보이콧을 선언했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 자신의 소셜미디어 '트루스 소셜(Truth Social)'에 글을 올려 올해 G20 회의에 미국 정부 당국자들이 참석하지 않을 것이라고 밝혔다.

그는 "남아공에서 G20 회의가 열리는 것은 정말 부끄러운 일"이라며, 네덜란드 정착민 후손인 '아프리카너(Afrikaner)'들이 토지와 농장을 빼앗기고 살인과 폭력 피해를 당하고 있다고 주장했다.

트럼프 대통령은 이전부터 남아공 정부가 아프리카너를 박해하고 있다고 비판하며 G20 불참 의사를 밝혀왔다.

당초 트럼프 대통령 대신 J.D. 밴스 부통령이 G20 정상회의에 참석할 것으로 알려졌으나, 이 계획도 철회된 것으로 전해졌다. 영국 일간 가디언은 익명을 요구한 한 미국 당국자의 말을 인용해 "밴스 부통령 역시 G20 회의에 참석하지 않을 것"이라고 보도했다.

트럼프 행정부는 남아공 정부가 소수 백인 농민의 박해를 방치하고 있다고 주장하고 있다.

이에 대해 남아공 정부는 인종차별 철폐 후 30년이 지난 지금도 백인들의 생활 수준이 여전히 흑인보다 훨씬 높다고 반박했다. 시릴 라마포사 남아공 대통령은 이러한 점을 트럼프 대통령에게 직접 설명하기도 했다.

그러나 남아공 정부의 해명에도 불구하고 트럼프 행정부의 비판은 멈추지 않고 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 지난 2월 남아공에서 열린 G20 외교장관회의를 보이콧했으며, 스콧 베선트 미 재무장관도 7월 열린 G20 재무장관·중앙은행총재회의에 불참했다. 두 사람 모두 G20의 의제인 '연대, 평등, 지속가능성'이 '반미주의적'이라고 비판한 바 있다.

트럼프 대통령은 지난 5월 백악관을 방문한 라마포사 대통령에게 남아공 내 백인 농부 살해 의혹을 직접 제기하며 불쾌감을 드러내기도 했다.





AD

한편 미국 정부는 지난달 난민 수용 규모를 대폭 축소하면서, 남아공 백인들을 우대해 수용하기로 결정했다. 남아공 정부가 이들을 박해하고 있다는 이유에서다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>