그래미 주요 부문에 K팝 대거 지명…美언론 "놀랄 일 아니야"

로제·케데헌 등 K팝이 주요 카테고리 후보

외신 “K팝의 예술적 성취 평가하기 시작했다”

미국 대중음악계 최고 권위를 자랑하는 그래미 어워즈에서 올해 K팝 아티스트들이 사상 처음으로 주요 본상 부문에 대거 이름을 올렸다. 이를 두고 외신들은 "K팝이 마침내 주류 음악계에서 공식적으로 인정받았다"고 평가했다.

연합뉴스는 7일(현지시간) 레코딩 아카데미가 발표한 제68회 그래미 시상식 후보 명단을 인용, 그룹 블랙핑크의 멤버 로제가 브루노 마스와 협업한 '아파트'(APT.)로 '송 오브 더 이어'(올해의 노래)와 '레코드 오브 더 이어' 등 3개 부문 후보에 올랐다고 보도했다.

넷플릭스 오리지널 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden) 역시 올해의 노래를 포함해 총 5개 부문 후보에 지명됐다. 여기에 하이브와 미국 게펜 레코드가 합작한 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'도 신인상 후보에 오르며 K팝이 주요 카테고리 전반을 채웠다.

그래미 시상식에서 총 5개 부문에 지명된 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스

그래미에서 '제너럴 필즈'라 불리는 올해의 노래·레코드·앨범·신인상 부문에 K팝 아티스트가 동시에 진입한 것은 이번이 처음이다. 이에 영국 BBC는 "로제는 그래미 '빅4' 부문 후보에 오른 최초의 K팝 아이돌"이라며 역사적 의미를 강조했다.

미국 LA타임스는 "그동안 K팝은 팬덤의 규모로만 거론되었으나, 이번 후보 지명은 심사위원들이 K팝을 예술적 성취로 평가하기 시작했다는 전환점"이라고 분석했다. 매체는 "방탄소년단(BTS)의 글로벌 성공 이후 그래미가 K팝에 관심을 보였지만, 핵심 본상 부문에서는 여전히 장벽이 존재했다"고 지적하며 "이번 후보 지명은 그 장벽이 실질적으로 무너졌음을 보여준다"고 해석했다.

포브스 역시 "K팝은 지난 10년간 세계적으로 영향력을 갖고 있었음에도 그래미에서는 과소평가돼 왔다"며 이번 변화가 시기적으로 늦었을 뿐 놀라운 결과는 아니라고 밝혔다. 특히 '아파트'와 '골든'은 후보 자격 기간 내 가장 성공적인 곡 중 하나였다는 점에서 음악적 경쟁력도 충분했다고 평가했다.





한편 그래미의 이 같은 변화의 배경이 레코딩 아카데미 회원 구성의 다양성 확대일 수도 있다는 분석도 나온다. 레코딩 아카데미가 지난 3일 발표한 자료에 따르면 신규 회원으로 받아들인 3800여명의 음악 창작자 및 전문가 가운데 절반이 39세 이하이며, 58%가 유색인종, 35%는 여성인 것으로 전해졌다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

