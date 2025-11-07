강정호 도의원 "강원TP, 수의계약 절반 '도외업체'…혈세 외부 유출 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강정호 도의원, 강원테크노파크

수의계약 관외 비율 47.5% 지적

"도민 혈세 외부 유출, 즉시 시정해야"

강정호 강원도의원. 강원도의회 제공

강원특별자치도의회 강정호 의원(국민의힘, 속초1)은 7일 제342회 제2차 정례회 행정사무감사에서 2025년 1월에서 10월까지 강원테크노파크가 체결한 수의계약 236건 중 도내업체와의 계약은 124건(52.5%)에 불과하고, 관외업체와의 계약이 112건(47.5%)에 달하는 점을 지적하며 도민의 세금이 외부로 유출되고 있는 현실을 강하게 비판했다.

강원테크노파크는 지역산업 진흥을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위해 2003년 설립된 재단법인으로 도 출연기관이며 '강원특별자치도 중소기업제품 구매촉진 조례'는 도가 출연한 공공기관은 도내 중소기업 제품을 우선 구매하도록 하고 있다.

강 의원은 "강원테크노파크는 도민의 혈세로 운영되는 출연기관임에도 불구하고, 거의 절반에 가까운 수의계약이 도외업체에 돌아가고 있다"며 "이는 지역산업의 진흥이라는 기관 설립의 취지에 반하는 것으로 즉시 개선되어야 한다"고 강조했다.

이어 강 의원은 강원테크노파크에 대해 최근 3년간의 수의계약 현황을 철저히 분석해 도의회에 재보고할 것을 요청하고, 이에 대한 명확한 해명과 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.





강정호 도의원은 "경기침체로 인해 도내 중소기업들이 매우 어려운 상황에 처해 있다"며 "도민의 혈세로 운영되는 강원테크노파크의 공사, 용역, 물품 등 계약업무 전반을 면밀히 점검하고, 불가피한 경우를 제외하고는 반드시 도내업체와 계약이 이뤄질 수 있도록 즉시 시정해야 한다"고 밝혔다.





