롯데百, 수험생 대상 프로모션…90여개 패션 브랜드 할인

시티브리즈·마뗑킴 등 90여개 브랜드 참여

수험표 지참 시 브랜드별 10~30% 추가 할인

타임빌라스 수원, 수험표 제시 시 F&B 할인쿠폰 제공

롯데백화점이 오는 14일부터 16일까지 3일간 2026학년도 대학수학능력시험 수험생 고객을 위해 특별 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 행사에서는 총 90여 개의 패션 브랜드가 참여해 할인 혜택을 선보인다. '세터', '슈퍼드라이', '유니폼브릿지', '로우로우', '무신사스탠다드', '시티브리즈', '마뗑킴', '헌치' 등 Z세대 인기 브랜드에서는 수험표 지참 시 브랜드별로 10~30% 추가 할인을 받을 수 있다. '999 휴머니티', '비슬로우', '니티드', 'ETCE' 등 롯데백화점 단독 입점 K-패션 브랜드에서도 수험표 인증 고객에게 추가 10% 할인을 제공한다.

롯데백화점 본점 9층 K-패션 전문관 키네틱 그라운드 내 매장에서 상품을 구경하는 고객들. 롯데백화점 제공

주요 스포츠 브랜드에서도 수험생을 위한 특별 할인 행사를 진행한다. 올해는 '나이키'에서도 수험생 대상 추가 10% 할인 혜택을 제공하며, '스케처스', '크록스' 등도 20~30%의 추가 할인 이벤트를 실시한다.

수험생을 대상으로 한 구매 감사품 증정 이벤트도 있다. '오호스'에서는 당일 30만원 이상 구매 시 '스타퀼티드 패디드 백팩'을, '드파운드'에서는 '홀리데이 니트 글로브'를 선착순 증정한다. '예일'에서는 후드 티셔츠, 수첩, 머그컵 등이 포함된 '수험생 기프트 패키지(9만9000원)'를 롯데백화점 잠실점 단독으로 오는 16일까지 한정 판매한다.

쇼핑몰에서도 다채로운 혜택을 준비했다. '타임빌라스 수원'에서는 수능 당일인 13일부터 16일까지 2층 안내데스크에서 수험표를 제시하면 식음료(F&B) 즉시 할인 쿠폰 등이 포함된 모바일 바우처를 받을 수 있다. 또 수원 연고 V-리그 프로배구단 '한국전력 빅스톰' 홈 경기 관람권(1인 2매)도 무료 증정한다. 롯데몰 김포공항점에서는 13일부터 GF층 사은행사장에서 수험생을 제시한 경우 롯데백화점 앱을 통해 F&B·다이닝·카페 매장에서 사용할 수 있는 즉시 할인 쿠폰을 선착순 2000명에게 발급한다.





민우기 롯데백화점 영컬처팀장은 "올해는 수험생 고객을 위한 혜택을 한층 강화하기 위해 Z세대 인기 K-패션 브랜드의 참여를 확대했다"며 "그동안 열심히 노력해온 수험생 여러분의 빛나는 앞날을 진심으로 응원하며 롯데백화점에서 따뜻하고 즐거운 연말을 보내시길 바란다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

