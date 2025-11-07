김건희 '그라프 목걸이 DNA 요청'에 특검 "필요한지 의문"…한학자 총재 구치소 재수용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

金측 "목걸이 사용한 적 없어"

법원, 한학자 구속집행정지 연장 불허

다음 주 '금거북이' 이배용 추가 소환

김건희 여사 측이 건진법사 전성배씨를 거쳐 통일교 측으로부터 받았다고 의심받는 6000만원대 명품 목걸 법원에 DNA 감정을 요청했다. 이를 두고 김 여사의 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 "필요한지 의문"이라고 밝혔다.

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 오후에 열렸다. 김 여사가 법정에 입정해 재판을 기다리고 있다. 2025. 9. 24. 사진공동취재단

AD

특검팀 관계자는 이날 오후 정례 브리핑을 열고 "(김 여사 측 변호인단이) 의견서를 제출했으니 검토하겠지만 필요성이 있는지 의문을 갖고 있다"고 밝혔다.

앞서 변호인단은 "공신력 있는 기관에 그라프 목걸이의 DNA 감정을 의뢰해달라"는 의견서를 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)에 제출했다.

김 여사는 통일교 측으로부터 2022년 4~7월 두 차례 샤넬 가방을 전달받은 사실을 인정하면서도 그라프 목걸이는 받은 바 없다고 부인하고 있다. 변호인단은 DNA 감정으로 김 여사가 목걸이를 사용한 적 없다는 점을 입증할 수 있다고 보는 것으로 전해졌다.

이에 대해 특검팀 관계자는 "김 여사의 공소사실은 (목걸이를) 수수했다는 것이고 그것을 받아 사용했는지, 보관했는지 여부에 대해서는 저희 관심 사안이 아니다"라며 "무엇보다 그라프 목걸이를 전달했다는 전씨의 법정 증언이 있던 것을 비롯해 여러 증거들이 존재하고 있다"고 설명했다.

또 특검팀은 전날 진행한 '관저 이전 의혹 관련 추가 압수수색'을 두고 윤석열 전 대통령 측 변호인단의 '별건 수사'라는 주장에 대해 반박했다. 특검팀 관계자는 "수사 대상인 관저 이전 등을 수사하면서 진행된 압수수색으로서 별건수사라고 보고 있지 않다"고 했다.

법원, 한학자 총재 '구속집행정지 연장' 불허…다시 구치소로

아울러 특검팀이 구속기소한 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재 측이 법원에 신청한 구속집행정지 기간 연장이 불허되면서 한 총재는 구치소에 다시 수감됐다.

특검의 출석 요구를 세 번이나 불응했던 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다. 2025.9.17 강진형 기자

법조계에 따르면 이날 형사합의27부(부장판사 우인성)는 한 총재 측이 전날 신청한 구속집행정지 신청을 받아들이지 않았다. 앞서 재판부는 지난 4일 한 총재 측이 건강상 이유로 요청한 구속 집행정지 신청을 조건부로 인용했고, 한 총재는 병원에 입원해 수술했다.

구속집행정지 기간은 이날 오후 4시까지였으나 재판부가 연장을 허가하지 않으면서 한 총재는 구치소로 복귀해 수감된 것으로 전해졌다.

특검팀 관계자는 "특검이 검토한 결과 구속집행정지 사유였던 안과 수술은 이미 완료됐고 연장 신청의 주요 사유인 사후 관리를 위해선 그 필요성이 소명되지 않았다"며 "기각 의견을 금일 법원에 접수했다"고 말했다.





AD

한편 특검팀은 '금거북이 매관매직' 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장을 오는 13일 오전 다시 소환할 계획이다. 전날 특검팀에 첫 소환된 이 전 위원장은 김 여사에게 금품을 건네고 공직 인사를 청탁했다는 의혹을 받는다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>