화순군, 8일 '꿈의 무용단' 정기공연 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'가가고고의 공룡나라 모험'

전석 무료…선착순 입장

(재) 화순군문화관광재단이 오는 8일 오후 2시 하니움문화스포츠센터 만연홀에서 꿈의 무용단 '가가고고의 공룡나라 모험' 정기공연을 연다.

'가가고고의 공룡나라 모험' 공연 포스터. 화순군 제공

AD

7일 재단에 따르면 '꿈의 무용단'은 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원과 화순군문화관광재단이 주관하는 무용 예술교육 지원사업이다.

'꿈의 무용단 화순'은 단원들이 무용을 통해 움직임과 놀이의 즐거움을 발견하고, 함께 만들어가는 과정에서 예술적 소통과 성장을 경험하도록 지원하고 있다.

이번 정기 공연은 화순의 공룡 발자국 화석 산지에서 영감을 얻어 지역의 특색과 상상력을 예술적으로 표현했다. 꿈의 무용단 화순의 캐릭터인 '가가'와 '고고'의 춤의 여정 속에서 공룡과 인간, 과거와 현재, 낯섦과 익숙함이 만나 서로를 이해하고 공감해 가는 이야기를 무대 위에서 펼쳐낸다.

구종천 화순군문화관광재단 대표이사는 "이번 공연은 단원들과 선생님이 함께 쏟은 노력과 열정으로 만들어진 무대이다"며 "단원들이 스스로 완성한 의미 있는 공연에 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 전했다.





AD

이번 공연은 전석 무료로 진행되며, 사전 예약 없이 선착순으로 입장이 가능하다. 자세한 사항은 화순군문화관광재단 문화진흥팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>