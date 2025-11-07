마이리얼트립, 베트남항공과 최대 30% 단독 특가 라이브 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 20일까지 특가 적용

마이리얼트립은 베트남항공과 단독 특가 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 11일 오전 11시부터 열리는 이번 라이브에서는 베트남 직항 노선과 베트남을 경유하는 이원구간 노선의 이코노미 및 비즈니스 좌석을 최대 30% 특별 할인가로 선보인다. 주요 노선은 ▲인천-하노이 ▲인천-호치민 ▲인천-나트랑 ▲인천-다낭 ▲부산-하노이 ▲부산-호치민 ▲부산-나트랑 등을 포함한다.

마이리얼트립은 베트남항공과 단독 특가 라이브커머스를 진행한다고 7일 밝혔다. 마이리얼트립

특히 라이브 방송 중 한국 출발 항공권을 구매하는 고객에게 발권 수수료 1만원을 면제하고, 추첨과 퀴즈 이벤트를 통해 5만원 상당의 백화점 상품권(2명)과 베트남항공 키트(5명)를 증정한다. 라이브 종료 이후에도 오는 20일까지 항공권을 할인 판매한다.

프로모션 기간 ▲현지 교통, 음식 배달에 사용 가능한 13만원 상당의 '그랩 패스' ▲캐리어 보관·배송 서비스 '굿럭' 첫 이용 시 5000원 할인권 ▲eSIM 50% 할인 쿠폰 ▲투어·액티비티 및 호텔 예약 할인권 등 다양한 여행 혜택을 마련했다. 또한, 베트남항공은 한국에서 출발한 뒤 베트남을 경유해 유럽과 호주로 향하는 승객에게 무료 투어와 호텔 서비스를 제공한다.





마이리얼트립 관계자는 "앞으로 항공사들과의 협력을 확대해 합리적인 여행 경험을 전하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

