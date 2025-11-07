부산 기장군, ‘일자리창출 노사민정협의회’ 개최… 공동선언문 채택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지속가능 지역 일자리



안전한 일터 조성 협력

기장군(군수 정종복)은 6일 '2025 기장군 일자리창출 노사민정협의회'를 열고 지속가능한 지역 일자리 창출과 안전한 일터 조성 방안을 논의한 뒤 '노사민정 공동선언문'을 채택했다.

기장군이 일자리창출노사민정협의회를 개최하고 기념촬영하고 있다. 기장군 제공

이날 회의에는 위원장인 정종복 군수를 비롯해 노·사 대표, 유관기관장, 시민단체 등 17명의 위원이 참석했다.

참석자들은 2025년 추진 실적과 2026년 주요 계획을 공유하고, 경기 둔화와 산업구조 변화 속에서 노사민정이 상생과 협력의 자세로 지역 현안을 함께 해결하자는 데 뜻을 모았다.

이번 협의회에서는 '지속가능한 지역 일자리와 산업재해 없는 안전한 일터 조성'을 주제로 한 공동선언문을 채택했다. 선언문에는 노·사·민·정 각 주체가 협력해 안정적인 일자리 확보와 산업재해 예방을 위한 실천 노력을 강화하겠다는 의지가 담겼다.





정종복 군수는 "오늘의 공동선언이 말에 그치지 않고 실천으로 이어질 수 있도록 상호 신뢰를 바탕으로 협력해 줄 것을 당부드린다"며, "기장군이 기업하기 좋고, 일하기 안전한 도시로 발전하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

