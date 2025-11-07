與김현정 "이번 국감, 국민 없는 국민의힘 입증한 시간"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 '김현지 없는 국감' 지적에 반박

"국민의짐 손가락질 무겁게 받아들여야"

김현정 더불어민주당 원내대변인이 "이번 국정감사는 '국민 없는 국민의힘'을 입증한 시간"이었다며 야당을 향해 날을 세웠다.

7일 김 원내대변인은 서면브리핑에서 "국민의힘이 '김현지 없는 국감'이라 자평할 때, 국민은 '국민 없는 국민의힘'이라며 고개를 저었다"며 이렇게 전했다.

그는 "국민의힘이 이재명 정부 첫 국정감사를 김현지 대통령실 부속실장 스토킹만 하다가 끝냈다"며 "국민의힘은 대통령실 업무와는 무관한 이화영 전 경기도 평화부지사 변호사 교체, 대장동·백현동 개발, 김일성 추종 세력이라는 터무니없는 색깔론까지 꺼내며 모두 6개 상임위에서 김 실장의 증인 채택을 요구했다"고 비난했다.

이어 김 원내대변인은 "6개 상임위에 모두 출석해 답변하는 것은 주택 6채 모두에 실거주하고 있다는 국민의힘 장동혁 대표는 가능할지 몰라도 그 누구도 불가능한 일"이라고 비꼬았다.

그러면서 "또한 민주당은 대통령실 부속실장의 국감 출석은 전례가 없음에도 국민의힘의 요구를 수용해 오전 출석은 가능하다고까지 제안했고, 대통령도 오후에는 경내 대기까지 지시했다"며 "그럼에도 끝까지 거부한 것은 국민의힘이었다"고 강조했다.

김 원내대변인은 "이번 국감에서 국민이 바랐던 건 민생 국감과 내란 사태 진상 규명이었다"며 "그러나 국민의힘은 여전히 내란 사태의 진상을 숨기느라 급급했고 오로지 실체 없는 의혹 제기와 정쟁으로만 끌고 갔다"고 지적했다.





끝으로 그는 "민심에 반하며, 오직 내란 옹호와 극우 눈치만 보는 국민의힘은 결코 오래가지 못할 것"이라며 "'국민의힘이 국민의짐'이라는 세간의 손가락질을 무겁게 받아들이시기를 바란다"고 맹비난했다.





