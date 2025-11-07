삼성, 10년 '비상 체제' 마무리‥'이재용 2.0' 新경영지원 체계 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비상체제 마무리…경영지원 체계 정비

정현호 부회장 용퇴…‘회장 보좌역’으로 이동

사업지원TF, 상설 조직 ‘사업지원실’로 전환

새 사업지원실장 박학규…‘포스트 정현호’ 부상

이재용 체제 2.0 위한 전략 조율 기능 강화

경영진단·전략·피플팀 구성…책임 운영 체계 구축

삼성그룹이 10년 가까이 이어온 '비상 체제'를 마무리하고, 이재용 회장 중심의 경영지원 체계로 전환한다. 미래전략실 해체 이후 임시조직으로 운영돼 온 사업지원TF를 상설 조직인 '사업지원실'로 격상하고, 정현호 부회장의 용퇴와 함께 박학규 사장을 신임 사업지원실장에 선임한 것이 그 신호탄이다.

삼성전자는 7일 정현호 부회장이 '회장 보좌역'으로 이동했다고 밝혔다. 정 부회장은 2017년 미래전략실 해체 이후 사업지원TF장을 맡아 그룹 전략 조율과 지원 업무를 수행해 왔다.

삼성전자 관계자는 "국정농단 사태 이후 사업부문 간 조율이 필요해 임시조직을 운영해왔지만, 최근 사업이 정상궤도에 오른 만큼 정 부회장 스스로 역할을 다했다고 판단해 용퇴 의사를 밝혔다"고 말했다. 이어 "외부에서 권력 조직으로 오해하지만, 본인은 후진 양성을 위해 스스로 물러난 것"이라며 "회장 보좌역은 명예직 성격"이라고 설명했다.

신임 사업지원실장에는 박학규 사장이 위촉됐다. 박 사장은 청주고와 서울대 경영학과, KAIST 석사 출신으로 삼성 비서실 재무팀과 미래전략실 경영진단팀장을 거쳤다. 2020년 DS부문 경영지원실장으로 사장 승진 후 2022년부터는 최고재무책임자(CFO)를 맡았으며, 지난해 말부터는 사업지원TF장을 통해 반도체 사업 지원 전반을 이끌었다. 삼성 내부에서는 '포스트 정현호'로 평가돼 온 대표적 '재무·기획통'으로, 이재용 회장이 고(故) 이건희 회장에게 경영 수업을 받을 당시부터 함께해 온 최측근으로 꼽힌다.

이번 인사를 통해 사업지원TF는 '사업지원실'로 개편됐다. 이는 상설 조직으로 자리매김해 조율 기능을 체계화하는 단계를 의미한다. 새 사업지원실은 전략팀, 경영진단팀, 피플(People)팀 등 3개 팀으로 구성된다. 삼성 측은 "이번 전환은 임시조직이었던 TF를 상설 조직으로 정비해 책임 있는 운영 체계를 구축하기 위한 조치"라며 "조직의 안정성과 연속성을 확보하는 데 목적이 있다"고 설명했다.

삼성 안팎에서는 이번 조직 개편을 두고 '비상 체제 종료 후 본격적인 체계 전환'으로 평가한다. 임시 운영 형태였던 사업지원TF를 상설 조직인 사업지원실로 전환한 것은, 그룹 내부 전략과 계열사 간 조율 기능을 책임감 있게 운영하겠다는 신호로 읽힌다.

한 재계 관계자는 "박학규 사장은 재무·전략 전반에 능통해 그룹의 강점과 약점을 정확히 파악한 인물"이라며 "전사 차원의 판단 체계를 정교화하고, 이재용 회장 체제의 안정 파일럿 역할을 할 것으로 보인다"고 평가했다. 이번 인사는 AI, 반도체, 배터리 등 글로벌 산업 재편기에서 계열사 간 시너지를 극대화하고 초격변에 대응할 수 있는 '이재용 체제 2.0'의 출발점으로 해석된다.





경영진단실장 최윤호 사장은 사업지원실 전략팀장으로, 주창훈 부사장은 경영진단팀장으로 각각 이동했다. 문희동 부사장은 피플(People)팀장을 맡는다.

박학규 삼성전자 신임 사업지원실장





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr

