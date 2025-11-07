하남시, 'OO과' 부서명까지 띄워 보이스피싱 방지…행정전화 신뢰 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시, 행정전화 발신정보 알리미 도입

발신 부서명 표시로 민원 수신율 높여

경기 하남시(시장 이현재)는 공무원 행정전화 발신 시 시민의 스마트폰 화면에 '하남시청 ○○과' 등 전화번호와 부서명이 함께 표시되는 '행정전화 발신정보 알리미 서비스'를 도입했다고 7일 밝혔다.

하남시가 공무원 행정전화 발신 시 시민의 스마트폰 화면에 '하남시청 ○○과' 등 전화번호와 부서명이 함께 표시되는 '행정전화 발신정보 알리미 서비스'를 도입했다. 하남시 제공

최근 물품 계약이나 공사 대금 지급을 빙자한 공무원 사칭 보이스피싱 범죄가 잇따르면서 시청에서 걸려 오는 전화를 스팸이나 보이스피싱으로 오인해 수신을 거부하는 사례가 늘고 있다.

이에 하남시는 민원업무가 많은 부서를 중심으로 총 200회선에 해당 서비스를 우선 적용했다. 앞으로 시청에서 전화를 받을 경우, 시민의 휴대전화 화면에는 '하남시청 정보통신과' 등 발신 부서명이 함께 표시돼 행정기관임을 즉시 확인할 수 있다.

이번 서비스 도입으로 민원인의 불안감을 해소하고, 시 행정전화의 신뢰성과 수신율을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

하남시 관계자는 "지난 10월 사전 수요조사를 거쳐 민원 대응이 잦은 부서를 중심으로 우선 적용했다"며 "이후 직원 및 시민 만족도와 반응을 고려해 회선 규모를 점진적으로 확대할 계획"이라고 밝혔다.





하남시는 앞으로도 시민이 안심하고 민원 전화를 받을 수 있는 통신환경을 조성하고, 행정의 신뢰도를 높이기 위한 디지털 행정 혁신을 지속해 나갈 방침이다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

