코스피, 외국인 순매도에 1%대 하락…4000선 내줘

코스피가 기관과 외국인의 순매도세에 밀려 4000선을 내줬다.

7일 코스피는 전일 대비 72.69포인트(1.81%) 하락한 3953.76에 거래를 마쳤다. 거래량은 3억6671만주로, 거래대금은 18조6152억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 2281억원, 4791억원 순매도한 반면 개인은 6959억원을 순매수했다. 선물시장에서는 기관이 3419억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 2359억원, 676억원을 순매도했다. 프로그램매매는 차익거래에서 68억원의 순매수가, 비차익거래에서 2275억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대부분의 업종이 하락했다. 전기가스업종이 3.41% 빠졌고 오락문화 －3.19%, 건설 －3.11%, 증권 －2.88%, 금속 －2.87%, 일반서비스 －2.45%, 의료정밀 －2.29%, 기계장비 －2.04%, 전기전자 －2.04%, 제조 －1.84%, 금융 －1.83%, 운송장비 －1.68% 등이 내렸다. 반면 부동산업종은 강보합세를 기록했다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 하락했다. 삼성전자가 1.31% 내렸고 SK하이닉스 －2.19%, LG에너지솔루션 －1.38%, 현대차 －1.86%, 두산에너빌리티 －1.77%, 한화에어로스페이스 －4.85%, KB금융 －1.28%, HD현대중공업 －0.76%, 기아 －1.7%, NAVER －1.52%, 셀트리온 －1.03% 등이 하락했다. 반면 한화오션은 3.09% 상승했다.

이날 상승 종목 수는 212개사로, 하락 종목 수는 679개사로, 보합권은 36개사로 집계됐다.

코스닥지수도 하락 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 21.36포인트(2.38%) 하락한 876.81에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 621억원, 6억원 순매도한 반면 개인은 949억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목은 대부분 하락했다. 알테오젠이 3.47% 내렸고 에코프로비엠 －4.37%, 에코프로 －6.44%, 레인보우로보틱스 －3.35%, HLB －5.74%, 에이비엘바이오 －2.97%, 리가켐바이오 －2.81%, 삼천당제약 －3.29%, 파마리서치 －1.11%, 리노공업 －4.69%, 코오롱티슈진 －4.01% 등이 하락했다. 반면 펩트론은 13.49% 올랐다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 7.4원 오른 1456.7원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

