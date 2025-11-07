"라부부 키링 1만6000원? 비싸도 누군가는 사" 팝마트 초대형 생방사고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팝마트 "두 직원 해고하진 않을 것"



'라부부'로 인기를 끈 중국 아트토이 기업 팝마트에서 진행한 라이브 방송 중 사고가 발생해 논란이 일었다.

7일 중국 시나경제에 따르면 팝마트 직원들은 이날 라이브 방송이 시작된 것을 모른 채 이야기를 나누는 방송 사고를 냈다. 영상 속 한 직원은 "이 키링이 79위안(1만6000원)이면 비싸지 않냐"라고 말했고, 다른 직원은 "괜찮다. 어차피 누군가는 산다"라고 답했다.

중국 팝마트에서 라이브방송 중 사고를 냈다. 웨이보.

AD

팝마트에서 내놓은 79위안 키링. 웨이보.

해당 영상은 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끌었고 누리꾼들은 "두 사람이 해고됐다" "관련 부서 사람들 모두 책임을 면치 못할 것" 등 반응을 보였다. 이에 팝마트 측은 "방송 사고가 난 것과 관련해 조처를 하고는 있지만 방송 사고를 낸 두 사람을 해고하진 않을 것"이라고 입장을 냈다.





AD

팝마트가 홍콩 증권 거래서를 통해 발표한 사업 현황 보고서에 따르면 팝마트 올해 3분기 전체 매출은 전년 대비 250% 증가했다. 중국 매출은 전년 대비 185%, 해외 매출은 전년 대비 365% 급증했다. 이 중에서 북미·유럽 시장에서 매출 성장이 두드러졌다. 올해 반기 매출은 138억 8000만 위안(약 2조 8372억원)으로 전년 대비 204% 증가했고, 조정 순이익은 47억 1000만 위안(약 9627억 7110만원)으로 전년 대비 362% 증가했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>