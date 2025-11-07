부산항만공사, LA서 글로벌 공급망 재편 대응 간담회 가져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지기업 물류 애로 듣고 지원 강화… LA·LB항 둔화 속 풀필먼트 확대

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 글로벌 공급망 재편에 대응하고 한국기업의 현지 물류 경쟁력 강화를 지원하기 위해 미국 현지에서 간담회를 열었다.

부산항만공사가 LA서 글로벌 공급망 재편 대응 간담회를 갖고 기념촬영하고 있다. BPA 제공

AD

공사는 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 현지 수출·물류기업 관계자들과 간담회를 갖고 글로벌 물류 불확실성 심화 속에서 기업들이 겪고 있는 애로사항을 청취하고 실질적인 지원방안을 논의했다.

LA·롱비치(LB)항은 한국발 수출화물의 40% 이상이 처리되는 미국 서안 물류의 핵심 거점이다. 그러나 올해 9월 기준 미국 전체 컨테이너 수입 물량이 전년 대비 8.4% 감소하면서 물류 흐름 둔화 조짐이 나타나고 있으며, LA 인근 물류센터의 화물 적치율도 하락세를 보이고 있다.

부산항만공사는 이런 변화 속에서도 지난해 9월 가동한 LA/LB 물류센터의 '풀필먼트(Fulfillment)' 기능을 강화하며 중소·중견기업 물류지원을 확대하고 있다.

현재 국내 중소 K-뷰티 기업 등 10개 사가 해당 서비스를 이용 중이며, 서비스 편의성과 신속성이 호평을 얻으면서 추가 이용 문의가 이어지고 있다.

공사는 향후 LA항 인근 신규 개발사업 추진을 통해 한·미 항만 간 물류 연계성을 높이고, 수출 유관기관과의 민관합동 협력체계를 구축해 해외 진출 기업의 물류비 절감과 안정적 물류망 확보를 위한 제도적 지원을 지속할 계획이다.





AD

송상근 부산항만공사 사장은 "글로벌 공급망이 재편되는 격변의 시기에 공공과 민간이 함께 물류 경쟁력을 높이는 것이 무엇보다 중요하다"며 "부산항만공사는 해외 현장에서 활동하는 우리 기업들의 든든한 동반자로서 역할을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>