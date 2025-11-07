광주시, 사회복지 공무원 역량 강화 교육 실시…AI 활용 등 전문성 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, 사회복지 담당 공무원 대상

챗GPT ·재무회계 교육 큰 호응

경기 광주시는 7일 복지 업무의 전문성과 다양성이 확대되는 현장 변화에 대응하고 사회복지 공무원의 실무능력 향상과 맞춤형 복지 체계 구축을 지원하기 위해 시청 순암홀에서 사회복지 담당 공무원 역량 강화 교육을 실시했다.

광주시는 7일 시청 순암홀에서 사회복지 담당 공무원 역량 강화 교육을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 교육은 재미와 의미 연구소 홍영일 대표의 '챗GPT 및 AI 활용' 강의를 시작으로, 경기도 도민권익위원회 임희란 팀장의 '사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계', 의정부시 박상욱 팀장의 '민원 대응 및 감사사례로 보는 복지사업' 등 총 3개 과정으로 진행됐다.

특히, 첫 강의에서는 공공행정 분야에서의 AI와 챗GPT 활용 사례를 소개하며 복지행정 업무의 효율성과 생산성을 높일 수 있는 실질적인 방법을 제시해 큰 호응을 얻었다.

또한, 복지 현장에서 꼭 필요한 재무회계 실무와 주요 사회복지사업의 추진 방향을 구체적인 사례 중심으로 다뤄 참여 공무원들의 이해도와 만족도를 높였다.





방세환 광주시장이 7일 시청 순암홀에서 사회복지 담당 공무원 역량 강화 교육에 참석해 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 시장은 "복지행정의 중심에는 언제나 현장에서 주민을 직접 만나고 있는 사회복지 담당 공무원들이 있다"며 "이번 교육을 통해 업무 전문성과 자신감을 높여 시민이 체감할 수 있는 복지 도시 광주를 만들어 가길 바란다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

