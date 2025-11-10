외국인 급매도에 단기 변동성 확대…“중장기 추세는 유효＂

최근 외국인 투자자의 대규모 차익실현 매도가 이어지며 코스피 4000선 수성에 부담이 커지고 있다. 단기 급등에 대한 경계심이 높아진 가운데, 환율 상승과 글로벌 통화정책 불확실성이 겹치며 외국인 비중 축소 흐름이 나타난 영향이다. 특히 그동안 상승장을 주도했던 반도체·조선·방산 등 주요 업종 중심으로 매물이 출회되면서 단기 변동성 확대 가능성이 제기된다.

다만 중장기 랠리 자체가 흔들린 것으로 보긴 어렵다는 해석도 우세하다. 완화적 정책 기조가 유지되고 있는 데다, 유동성 환경 개선과 계절적으로 활발한 자사주 매입 수요가 이어질 것이란 기대가 여전히 유효하기 때문이다. 전문가들은 "단기 조정 국면 진입 가능성은 높지만, 구조적 상승 흐름은 유효한 만큼 업종별 차별화 대응이 필요하다"고 조언했다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

