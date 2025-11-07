"준비 안 됐다"… 전남도의회, 여순사건지원단 감사 '중단'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위원회 "핵심 사업도 설명 못해 감사 불가"

재점검 후 재감사 방침… 행정 신뢰도 논란

전남도의회 기획행정위원회가 여순사건지원단의 부실한 감사 준비를 이유로 행정사무감사를 도중에 중단했다.

기획행정위원회는 6일 순천시 전남도 동부지역본부에서 여순사건지원단을 대상으로 현지 감사를 실시했으나, 지원단장이 주요 질의에 제대로 답변하지 못하자 감사를 일시 중단했다고 밝혔다.

전남도의회 기획행정위원회는 여순사건지원단의 감사 준비를 이유로 행정사무감사를 중단했다. 전남도의회 제공

AD

이날 감사는 여순사건 진상규명과 희생자·유족 지원사업 추진 현황, 예산 집행 내역 등을 점검하기 위해 마련됐다.

하지만 질의 과정에서 여순사건지원단장이 주요 사업 현황과 세부 예산 집행 내역을 명확히 설명하지 못하고 "파악 후 보고하겠다", "별도 제출하겠다"는 답변만 되풀이하면서 감사가 사실상 중단됐다.

위원회는 감사 준비가 충분하지 않아 행정사무감사 본래의 목적을 달성하기 어렵다고 판단, 위원 전원 합의로 감사를 일시 중단하기로 결정했다.

위원회는 여순사건지원단에 사업 추진 현황을 재점검하고, 업무 내용을 충분히 숙지한 뒤 재감사에 성실히 임할 것을 요구했다.

강문성 기획행정위원장은 "행정사무감사는 도민을 대신해 행정이 제 역할을 하는지 확인하는 제도적 절차"라며 "스스로 추진 중인 사업을 명확히 설명하지 못한다면 도민에 대한 책임을 다하지 못하는 것"이라고 지적했다. 이어 "준비되지 않은 감사에서는 도민의 알 권리조차 보장될 수 없다"고 덧붙였다.





AD

여순사건지원단은 2021년 12월 30일 설치된 전라남도 소속 전담 조직으로, 여순사건 진상조사 지원과 희생자·유족 지원 업무를 맡고 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>