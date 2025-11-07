본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다[르포]

박재현기자

입력2025.11.07 15:26

시계아이콘01분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

알리익스프레스, 광군제 기념 성수동 팝업 현장
오픈 첫날부터 웨이팅만 800명 몰려
'11초 장바구니 챌린지' 뜨거운 반응
현장 방문한 누구나 참여 가능

"준비, 시작!"


시작을 알리는 구호가 들리자 빨간 장바구니를 든 방문객들이 분주해졌다. 때밀이 손수건, 연두색 삽, 잠자리채 등 제각기 다른 도구를 손에 든 이들은 제한 시간 11초 동안 재빠르게 라면과 과자, 치약, 핫팩 등을 쓸어 담았다. 11초가 지나자 아쉬움을 숨기지 못한 참가자들의 탄식이 들렸다. 한편에서는 장바구니를 가득 채운 고객들이 만족스러운 함박웃음을 지었다.


웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다[르포] 7일 오후 서울 성동구 성수역 3번 출구 앞 알리익스프레스 팝업 스토어에서 방문객들이 '11초 장바구니 챌린지'에 참여하고 있다. 박재현 기자
AD

7일 오후 서울 성동구 성수역 3번 출구 앞에 역대급 인파가 몰렸다. 출구에서 오른쪽으로 나오자 '11초 장바구니 챌린지'가 적힌 거대한 빨간색 현수막이 시선을 한 눈에 사로잡았다. 지나가던 행인도 발걸음을 멈추고 매장 안을 기웃거렸다.


이날 알리익스프레스가 연 첫 오프라인 팝업스토어는 대기줄로 인산인해를 이뤘다. 오후 1시 기준 웨이팅 번호는 800팀을 넘어갔고, 웨이팅 예상 시간만 4시간 30분(270분)에 달했다. 이날 현장은 오픈 4시간 전부터 대기줄이 생겼고, 오픈 시간인 11시가 되자 웨이팅 번호는 이미 200팀을 넘어섰다.


알리익스프레스가 연중 최대 쇼핑 축제인 '11.11 광군제'를 기념해 처음으로 오프라인 팝업 스토어를 열었다. 오는 9일까지 사흘간 진행되는 팝업 스토어의 컨셉은 '11초 장바구니 챌린지'다. 온라인에서 111원을 결제하고 제한 시간 11초 안에 장바구니에 원하는 상품을 담은 게임을 오프라인에 그대로 구현했다. 제한 시간 안에 더 많은 상품을 담기 위해 필요한 손가락 훈련, 동체시력 훈련, 순발력 훈련을 체험 요소로 담았다. 알리익스프레스 관계자는 "장바구니에 담기 위한 트레이닝 센터처럼 꾸민 것이 이번 팝업스토어의 특징"이라며 "MZ세대의 취향에 맞게 체험 요소와 게이미피케이션을 결합했다"고 설명했다.

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다[르포] 7일 오후 서울 성동구 성수역 3번 출구 앞 알리익스프레스 팝업 스토어 전경. 박재현 기자

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다[르포] 11초 장바구니 챌린지 스탬프 전단지. 각종 게임에 참여하고 스탬프를 오으면 장바구니 이벤트에 참여할 수 있다. 박재현 기자

실제로 이날 팝업 스토어 내부는 트레이닝 센터의 트랙을 구현한 디자인과 각종 게임들이 눈에 띄었다. 매장에 입장한 뒤 2층으로 향하자 게임 기기를 활용한 손가락 게임이 진행되고 있었고, 배드민턴채를 활용해 셔틀콕을 장바구니에 넣는 간단한 게임이 진행 중이다. 세 개의 게임 훈련을 마치고 스탬프를 찍으면 빨간 장바구니를 받을 수 있고, 1층으로 내려가면 '11초 장바구니 챌린지'에 참여할 수 있다. 팝업 스토어 이벤트는 현장에 방문한 누구나 무료로 참여할 수 있다.


방문객들은 긍정적인 반응 일색이었다. 이날 이벤트에 참여한 고객들은 "알리 대박이다", "너무 재밌다"고 말했고, 방명록에도 '굿', '너무 재밌다', '좋아요'와 같은 후기가 적혀 있었다. 이날 직장 동료와 함께 참여한 원소영(28)씨는 "원래도 성수에서 열리는 팝업에 자주 참여했었는데, 이렇게 액티브한 이벤트는 처음"이라며 "광군제에 대해 몰랐었는데 이번 기회에 확실히 알게 됐다"고 말했다.


이날 2시간동안 대기한 뒤 입장한 임태정(34)씨는 "모든 게 다 공짜라는 점이 너무 좋다"며 "원래도 알리를 이용했었는데, 앞으로도 더 자주 이용하고 싶다"고 웃음 지었다.


웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다[르포] 알리익스프레스 팝업 스토어에서 손가락 게임을 하고 있는 방문객의 모습. 박재현 기자

알리익스프레스는 이번 팝업 스토어를 통해 광군제를 알리고 MZ세대 고객들을 사로잡겠다는 계획이다. 알리익스프레스 관계자는 "이번 팝업 스토어는 한국의 블랙프라이데이처럼 알리의 광군제 이벤트를 알리기 위한 것"이라며 "팝업스토어라 했을 때 가장 먼저 떠오르는 곳인 성수역 3번 출구에서 진행해 MZ세대 고객들이 직접 체험할 수 있도록 기획했다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최근 알리익스프레스는 한국에서 빠르게 이용자 수를 늘리며 영향력을 확대하고 있다. 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 알리익스프레스의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 909만4479명으로 1위인 쿠팡(3416만7489명)에 이어 주요 이커머스 앱 중 2위를 차지하고 있다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기