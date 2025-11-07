"엄마, 그때 볼걸"…어르신 식사 챙기던 50대 선교사, 5명 살리고 하늘로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50대 '선교사' 김축복씨, 뇌사 장기기증으로 5명에 새 삶 선물

선교사로 활동하며 어려운 이웃을 도와온 50대 여성이 5명에게 새 삶을 선물한 뒤 하늘로 떠났다.

7일 한국장기조직기증원에 따르면 지난달 3일 중앙보훈병원에서 김축복씨(59)가 간, 양쪽 신장, 양쪽 안구를 5명에게 각각 기증하고 세상을 떠났다.

선교사로 어려운 이웃을 도우며 베푸는 삶을 살았던 50대 김축복씨가 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 삶을 선물했다. 한국장기조직기증원

AD

김씨는 지난 9월19일 식사 중에 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐으나 의료진의 적극적인 치료에도 불구하고 끝내 의식을 회복하지 못해 뇌사 상태에 빠졌다. 가족들은 김씨가 이대로 떠나기보다는 삶의 끝에서 다른 생명을 살리고 떠나길 바라는 마음에서 장기기증을 결심했다.

서울에서 4남 2녀 중 막내로 태어난 김씨는 결혼 후 1남 2녀의 자녀를 키우며 분식집을 운영했고, 다니던 교회 목사의 권유로 10년 전부터는 선교사로 활동했다. 그는 식사를 잘 챙기지 못하는 노인들에게 음식을 만들어 가져다드리거나, 어려운 가정이나 보육원에 금액과 물품을 전달하는 등 선행을 베풀어왔다.

김씨의 딸 한은혜씨는 "엄마, 9월 초에 얼굴 보자고 만나자고 했는데, 바쁜 일정에 계속 다음으로 미루고 결국 보지 못한 게 마음에 걸려"라고 했다. 이어 "엄마는 마지막 인사를 하려고 했던 건지 모르겠지만, 나는 살아가는 동안에 계속 아쉬움이 남을 것 같아. 하늘에서 우리 항상 내려봐 주고, 행복하게 잘 지내. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.





AD

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "생명나눔을 실천해 주신 기증자 김축복씨와 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다"며 "누군가의 생명을 살리는 기적과 같은 일이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다"고 말했다．





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>