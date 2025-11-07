경찰, 민중기 특검 고발인들 소환조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 7일 민중기 특별검사를 고발한 국민의힘과 시민단체 관계자를 소환했다.

서울경찰청 반부패수사대는 이날 오후 민 특검을 직권남용 등의 혐의로 고발한 국민의힘 법률자문위원회 김기윤 부위원장을 불러 고발 경위를 조사했다.

국민의힘은 특검팀이 통일교의 집단적 당원 가입 의혹 수사를 위해 국민의힘 당원명부를 압수수색한 게 위법이라며 지난달 경찰에 고발장을 제출했다. 김 변호사는 "자료 제출을 거부하지 않았는데도 강제집행 하는 건 압수 방법의 제한을 위반한 것"이라고 밝혔다.

서울 종로경찰서는 이날 민 특검을 강압 수사·내부자 거래 혐의로 고발한 보수성향 단체 서민민생대책위원회(서민위) 김순환 사무총장을 소환했다.





서민위는 특검 수사 도중 양평군 공무원이 숨진 것은 직권남용·강요·명예훼손 혐의에, 민 특검이 주식 내부자 거래를 한 의혹은 자본시장법 위반 혐의에 해당한다고 주장했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

