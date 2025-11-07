경주시의원 연구단체, '포스트 APEC' 대비 정책개발 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'APEC 이후 경주의 지속 가능한 발전 전략 수립 연구용역' 중간보고회 개최

경주시의회 의원연구단체인 '경주 포스트 APEC 전략연구회(대표의원 정희택, 이하 연구회)'가 지난 5일 의회 소회의실에서 'APEC 이후 경주의 지속 가능한 발전 전략 수립 연구용역' 중간보고회를 개최했다.

이번 보고회는 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 마친 이후, 경주가 국제회의 개최도시로서 지속 가능한 성장동력을 확보하기 위한 미래 전략 방향을 모색하고자 마련됐다.

이날 보고회에서는 ▲APEC 개최 도시 이미지 제고 효과 분석 ▲국제회의 산업과 연계한 관광·문화·산업 분야 활성화 방안 ▲경주형 청년 글로컬 플랫폼 구축 ▲시민 참여형 도시 홍보 및 국제교류 네트워크 구축 방안 등이 중점적으로 논의됐다.

특히 연구회는 APEC 이후 경주가 '지속 가능한 글로벌 문화관광도시'로 자리매김하기 위해, 단기·중장기 전략을 병행 추진할 필요가 있다고 강조했다.

정희택 대표의원은 "APEC 정상회의를 계기로 경주의 국제적 위상이 한층 높아졌다"며, "이제는 APEC 이후를 준비하는 전략이 필요하므로, 이번 연구를 통해 경주가 세계 속의 문화관광도시로 도약할 수 있는 실질적 실행방안을 제시하겠다"고 밝혔다.





한편 연구회는 이번 연구용역 결과를 토대로 연말 최종보고서를 마련하고 시정 반영 가능한 정책 제안을 구체화할 예정이며, 타 도시의 국제행사 이후 발전방안 사례를 분석하여 경주형 지속발전 모델을 정립할 계획이다.





