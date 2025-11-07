휴온스엔, 갱년기 유산균 YT1 단독 배합 '메노락토 오리진' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

휴온스그룹 휴온스엔은 여성 갱년기 유산균 'YT1(Lactobacillus acidophilus YT1)'을 단독 원료로 구성한 건강기능식품 '엘루비 메노락토 오리진'을 출시했다고 7일 밝혔다.

'엘루비 메노락토'는 자신의 삶을 주도적으로 관리하는 중년 여성을 위한 프리미엄 갱년기 건강기능식품 브랜드다. 메노락토 브랜드의 핵심 원료인 YT1은 식품의약품안전처로부터 유일하게 여성 갱년기 건강 개선 기능성을 인정받은 유산균이다. 인체적용시험을 통해 ▲안면홍조 ▲질 건조·분비물 ▲신경과민 ▲우울감 ▲피로 등 다양한 갱년기 증상 완화에 도움을 주는 결과를 확인했다. 또한 갱년기 삶의 질 평가 지수(Menopause-Specific Quality of Life·MENQOL) 항목 전반에서 유의한 개선 효과가 입증됐다.

휴온스엔의 여성 갱년기 유산균 건강기능식품 '엘루비 메노락토 오리진'제품. 휴온스엔

'메노락토 오리진'은 YT1을 단독 원료로 사용해 브랜드 자체의 고유성을 높인 제품으로 가격 부담은 낮추고, 패키지를 더 컴팩트하게 구성해 보관의 편의성을 높인 것이 특징이다. 휴온스엔은 '메노락토 오리진'을 중심으로 갱년기 유산균 시장 내 브랜드 입지를 강화해 나갈 계획이다.

휴온스엔은 '메노락토 오리진' 출시를 기념해 오는 8일 오전 7시 15분 GS 홈쇼핑에서 출시 방송을 진행하며, '메노락토 오리진' 9개월분 구매자 전원에게 무드등 가습기를 사은품으로 제공한다.

메노락토 브랜드는 2020년 출시 이후 누적 매출 2,000억 원을 돌파하며, 2021~2024년 엠브레인 조사에서 4년 연속 구매율·인지도·선호도 1위를 기록한 국내 대표 갱년기 유산균 브랜드다.

브랜드명은 '엘레강스(Elegance)'와 '루비족(Ruby族)', 그리고 갱년기를 뜻하는 '메노포즈(Menopause)'와 '락토바실러스(Lactobacillus)'의 의미를 결합해 '품격 있는 중년 여성의 건강한 아름다움'을 상징한다.

메노락토의 주요 라인업으로는 ▲분말형 '메노락토 프로' ▲PTP형 '메노락토 프로바이오틱스' ▲'메노락토 프리미엄' ▲'메노락토 프리미엄 징코' 등이 있다. 휴온스엔은 다양한 라인업을 기반으로 온·오프라인 유통망을 통해 소비자 접근성을 지속 확장할 계획이다.





휴온스엔 관계자는 "메노락토는 나이가 들면서 겪는 신체적 변화를 자연스럽게 관리할 수 있는 솔루션"이라며 "신제품 '메노락토 오리진'을 통해 여성 건강기능식품의 새로운 기준을 제시할 것이다"고 밝혔다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

