김병수 시장 "한강하구, 방치 아닌 관리의 시대…공존의 물길 열 것"

이종구기자

입력2025.11.07 14:22

김포시, 한강하구 물길활용 정책토론회 개최
전문가들 한강하구 관리 필요성·경제적 가치 주목
시민들 한강과 바다 이제 활용할 때…새 모델 세워야

천혜의 자원 보고이자 한반도 경제의 중심이었던 한강하구의 새로운 가능성을 모색하기 위한 정책토론회가 김포에서 열렸다.

김병수 시장 "한강하구, 방치 아닌 관리의 시대…공존의 물길 열 것" 김병수 시장이 시민과 함께 정책토론회에 참여하고 있다. 김포시 제공
'한강하구물길이용 활성화를 위한 시민참여 정책토론회'에서 전문가들은 한강하구의 생태적, 경제적 가치와 물길개방 이후 문화적 활용 범위 및 향상될 국가경쟁력 등에 주목했고, 함께 한 시민들은 이제는 국가안보의 관점에서만 접근됐던 한강하구 물길을 공존과 활용의 관점에서 복원하고 활성화해야 한다며 목소리를 높였다.


김포시는 7일 운양동에 위치한 모담도서관 1층 다목적강당에서 정책토론회를 열고 김포시민 150여명과 함께 한강하구의 새로운 활용 가능성에 대해 모색했다.


김포의 자원을 브랜딩해 김포의 미래경쟁력을 만들어가고 있는 김병수 시장의 강력한 의지로 열린 이번 정책토론회는 전문가와 시민, 행정이 함께하는 김포의 최대 자산 한강하구에 대한 객관적 고찰과 향후 방향성 전개의 첫 단추라는 점에서 큰 의의를 갖는다. 한강의 물길이 열리고 활성화될 경우 김포의 경제적 가치는 물론, 대한민국 서부권의 경제지도가 크게 변화될 전망이다.


김병수 시장은 이날 정책토론회 인사말에서 "김포는 한강을 배경으로 살아왔지만, 철책에 가로막혀 접근조차 하지 못했다. 그러나 이제 철책을 걷어내고 시민의 품으로 온전히 돌려드리게 됐다. 오랜 기간 방치됐던 한강을 제대로 관리하고 보존해야 할 필요성이 커진 것이다. 이제 물과 뱃길, 하천의 관리가 필요한 시대"라며 "한강하구의 회복은 수도권 전체의 지속가능성과 직결된 문제로, 김포의 미래경제와 시민 삶의 질을 바꾸는 일이다. 한강하구를 단순한 경계가 아닌 '연결의 공간'으로 보고 생태와 치수, 문화와 관광, 시민의 일상이 어우러지는 '공존의 물길'을 열어가고자 한다. 우리가 함께 열어갈 한강하구 물길은 새로운 교류의 길로, 김포는 물길을 따라 경제와 문화, 생태가 어우러지는 세계적인 수변문화도시로 변모할 것이고, 지역과 수도권, 한반도의 협력과 상생의 새로운 길을 여는 주역으로 떠오를 것"이라고 말했다.


이날 발제는 이삼희 건설기술연구원 선임연구위원이자 한강유역환경청 기술자문위원이 '한강하구 현황과 관리방안'에 대해 발제하고, 백경오 한경국립대 교수가 자연기반해법 한강하구 관리방안에 대해 논했다.


이후 토론회에서는 이용석 한강유역물관리위원회 계획분과 위원장을 좌장으로 이삼희 건설기술연구원 선임연구위원, 백경오 한경국립대 교수, 윤명철 한국해양정책학회 부회장, 안재현 서경대 교수가 한강하구 관리방안에 대해 머리를 맞댔다.


전문가들은 "지자체를 여러 군데 가봤지만, 이렇게 관리하는 곳은 거의 없다. 김포가 앞서가고 있다"며, "세계적 관점에서 김포를 바라봐야 한다. 강과 바다가 만나는 접점의 도시인 김포를 거시적 관점에서 볼 필요가 있다"라는 의견을 보였다.


또한, "한강하구의 기능 복원은 상징적 출발점이다. 사람과 자연이 함께 사는 공간을 만들어가겠다는 시장님의 의지가 정책 토론회로 이어졌다. 한강하구 문제는 김포를 넘어 대한민국의 공공자산 정책으로 추진되어야 한다. 한강하구의 미래 물길따라 한강과 사람이 함께 살아가는 의미를 짚는 새로운 미래를 여는 자리"라는 의견도 언급됐다.


김병수 시장 "한강하구, 방치 아닌 관리의 시대…공존의 물길 열 것" 정책토론회에 적극 참여하고 있는 김병수 시장. 김포시 제공

발표 이후 토론에 참여한 시민들은 한강과 임진강, 염하강이 만나는 지정학적으로 매우 중요한 지점에 위치한 김포가 한강하구물길을 열 수 있도록 제도적 전환이 필요한 점, 지정학적 입지에 걸맞게 한강하구 활용 시범사업 추진이 필요한 점 등에 대해 질문했다.


한 시민은 "김포시민들은 늘 눈앞에 흐르는 한강하구를 보면서도 그 물길을 이용하지 못하고 있다. 이제는 김포가 한강하구의 지정학적 위치를 바탕으로 수상교통, 관광, 생태공존의 모델을 만들어야 한다고 생각한다. 지역이 물길 열기를 주도하면 정부가 정책으로 뒷받침 해 줘야 한다"고 강력히 주장해 눈길을 끌었다.


이외에도 시민들은 어업 및 수상활동의 관점에서도 신곡수중보 가동보 위치를 재검토하거나 김포 측에 통선문을 추가 설치하는 방안을 검토할 필요가 있다는 주장과 제방 붕괴 위험이 있는 만큼 환경보전과 치수를 병행할 수 있는 정부 차원의 대책이 시급히 마련되어야 한다고 목소리를 높였다.


시는 토론회에서 다양한 의견이 제기되고 시민 열망이 확인된 만큼, 전문가와 시민, 행정이 함께하는 '한강하구 물길네트워크'를 구축하겠다는 계획이다. 이를 통해 김포 특화형 한강하구 수변문화 활성화 방안을 단계적으로 추진하겠다는 의지다. 특히 한강하구의 철책제거와 백마도공원화, 한강하구 독도 자연생태공원 조성, 신곡수중보 기능개선(통선문설치)를 중점 과제로 추진할 계획이다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

