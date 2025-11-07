“구룡포에서 수산업 미래를 논하다”… 포항시, 수산업 발전 교류·화합대회 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포항 어업인 400여명 한자리… 어려운 어업 환경 속 새 활로 모색



오랜 기간 바다 지켜온 원로 해녀·선장·선원 등 18명 공로패 전달



이강덕 시장, “어업인의 헌신에 감사, 미래 수산업 기반 강화 지원”

포항시는 7일 구룡포 아라광장에서 어업인과 수산 관계자 등이 한자리에 모인 가운데 '2025 수산업 발전 교류·화합대회'를 성황리에 개최했다.

포항시가 7일 구룡포 아라광장에서 ‘2025 수산업 발전 교류화합대회’를 성황리에 개최했다. 포항시 제공

'희망의 100년 항해!'를 주제로 열린 이번 행사는 기후변화와 경기 침체로 어려움을 겪는 어업인들에게 활력을 불어넣고 지역 수산업의 미래 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사는 지역 어업인과 주민 등 400여명이 참여해 개회식, 유공자 포상, 어업인 기(氣) 살리기 퍼포먼스, 마을 장기자랑 등 지역 주민과 어업인들이 소통하며 격려하는 화합행사와 축하공연 등 다채로운 프로그램으로 이어졌다.

특히 수십 년간 바다를 지켜온 원로 해녀와 선장, 선원 등 18명이 수산업 발전에 기여한 공로로 표창을 받았으며, 프로야구 선수로서의 열정과 투지를 지역 어업 상생 활동으로 이어온 야구선수 양준혁에게는 특별상이 수여돼 눈길을 끌었다.

또 '동해안 어업 환경 변화와 미래 발전 방안'을 주제로 하는 국립수산과학원 권유정 연구관의 발표가 이어져 지역 수산업의 발전 전략을 모색하는 시간도 마련돼 행사의 의미를 더했다.

현장에서는 포항시 해양수산 정책 홍보 부스, 우수 수산물 시식·홍보 부스도 운영하며 해양수산 정책과 우수 수산물을 소개했으며, 지역 어업인의 자긍심을 높이는 장으로 만들었다.





이강덕 시장은 "기후변화 등 어려운 여건 속에서도 오랜 기간 바다를 지켜온 어업인들의 헌신에 깊이 감사드린다"며 "이번 대회가 포항 수산업의 새로운 도약의 계기가 되길 바라며 지속가능한 수산업 기반을 다지기 위한 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

수산업 발전 교류화합대회에서 축사를 하고 있는 이강덕 포항시장.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

