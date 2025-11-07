금호타이어 '타이어 무상점검·특별 할인' 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

곡성군 기차마을시장 주차장 등서 진행

금호타이어가 지난 4~6일까지 3일간 타이어 무상점검 및 특별 할인 판매 행사를 진행했다.

7일 금호타이어에 따르면 이번 행사는 지난 4일 곡성군 기차마을 시장 주차장에서, 5일과 6일은 금호타이어 곡성공장 주차장에서 진행됐다.

지난 4일 곡성 기차마을시장 주차장에서 진행된 타이어 무상점검 행사 모습.금호타이어 제공

행사는 타이어프로 광주 공항점과 곡성점이 참여해 행사장 방문 고객을 대상으로 타이어 상태, 공기압 등 전반적인 점검과 함께 위치교환 서비스, 워셔액 보충 등이 이뤄졌다.

또 타이어 긴급 교체가 필요한 건만 현장에서 할인 판매도 진행됐다.

윤선민 곡성공장장은 "향토기업의 역할을 다할 뿐만 아니라 지역민들의 사랑에 보답하기 위해 매년 행사를 진행하고 있다"면서 "지역사회의 일원으로써 기여할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편, 금호타이어는 지역민의 사랑과 관심에 보답하고 지역에서 생산되는 자사 제품의 우수성을 알리기 위해 지난 2013년부터 고객 만나기 행사를 진행해 오고 있다.





