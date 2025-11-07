尹 "내일 출석 어려워"…채상병 특검 "안 나오면 체포영장 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

尹측, 변호인 사정으로 불출석 사유서 제출

특검 "추가 소환 일정 지정하거나 바로 구인"

尹, 지난달 23일 소환도 불응

윤석열 전 대통령 측이 오는 8일 이명현 채상병 특별검사팀의 소환에 불응하겠다는 의사를 밝히자 특검팀은 나오지 않을 시 체포영장 청구 등 강제구인을 검토하겠다고 했다.

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. ＜2025. 09.26 사진공동취재단＞

정민영 특검보는 7일 정례 브리핑에서 "윤 전 대통령 측이 8일 조사받으라는 출석 요구에 대해 변호인 사정으로 출석이 어렵다는 불출석 사유서를 어제 제출했다"며 "충분한 시간 여유를 주고 재판 일정이 없는 토요일로 조사 날짜를 정한 만큼 윤 전 대통령에 대한 조사는 예정대로 진행하겠다는 것이 특검의 입장"이라고 했다.

그러면서 "추가 소환 일정을 지정하는 방안, 바로 구인하는 방안 등을 모두 논의 중"이라고 덧붙였다. 윤 전 대통령 측은 지난달 23일 출석 요구에도 재판 일정 등을 이유로 불응한 바 있다.

윤 전 대통령은 직권남용 및 범인도피 혐의의 피의자 신분으로, 채상병 수사외압 의혹의 출발점인 'VIP 격노'의 당사자다. 당시 그는 대통령실 및 국방부에 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 지시했다는 의혹을 받는다.

특검팀은 2023년 7월 31일 대통령실 수석비서관회의에서 채상병 사건 관련 보고를 받은 윤 전 대통령이 크게 화를 냈고, 이후 이종섭 전 국방부 장관과의 통화에서도 크게 질책한 사실을 확인했다.

윤 전 대통령은 채상병 수사 외압 의혹의 핵심 피의자로 출국 금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 도왔다는 의혹도 받는다.





특검팀은 우선 수사외압 의혹에 대한 조사를 진행한 뒤 이 전 장관 도피 의혹에 대한 조사를 이어갈 것으로 보인다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

